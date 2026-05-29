Pixar-Hit «Hoppers» startet bei Disney+

US-Fernsehen

Nach dem erfolgreichen Kinostart bringt Disney den Animationsfilm Anfang Juni zum Streamingdienst.

Disney+ hat angekündigt, dass der Pixar-Filmab dem 3. Juni 2026 im Streaming verfügbar sein wird. Der Animationsfilm von Pixar Animation Studios war zuvor im März weltweit in den Kinos gestartet und entwickelte sich dort zu einem der erfolgreichsten Originalfilme des Jahres. Regie führte Daniel Chong, der zuvor die Serie «We Bare Bears» entwickelt hatte. Das Drehbuch stammt von Jesse Andrews. Zum prominenten Sprecherensemble gehören außerdem Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco sowie Meryl Streep.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Studentin Mabel Tanaka, gesprochen von Piper Curda, die mithilfe einer experimentellen Technologie ihr Bewusstsein in einen robotischen Biber überträgt. Ziel ist es, mit Tieren kommunizieren zu können und ein Waldgebiet vor der Zerstörung durch ein Straßenbauprojekt zu retten. Dabei gerät sie allerdings zunehmend in einen Konflikt zwischen Mensch und Tierwelt.Mit weltweit rund 386 Millionen US-Dollar Einspielergebnis entwickelte sich «Hoppers» zu einem großen Kinoerfolg für Pixar. Kritiker lobten insbesondere die Animationen, den Humor sowie die Mischung aus Science-Fiction, Abenteuerfilm und Umweltmärchen. Auf Rotten Tomatoes erreichte der Film eine Kritikerwertung von 94 Prozent. Auch die Marketingkampagne rund um die Figur Tom Lizard sorgte im Internet für große Aufmerksamkeit. Die Musik zum Film stammt von Mark Mothersbaugh. Zudem steuerte Sängerin SZA den Endcredits-Song Save the Day bei.