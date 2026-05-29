US-Fernsehen

Disney+ bestellt drei neue exklusive «Simpsons»-Episoden

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Die Kultserie setzt ihre Streaming-Offensive fort und schickt Homer Simpson unter anderem in eine «Black Mirror»-Parodie.

Disney+ baut sein exklusives «Simpsons»-Angebot weiter aus. Wie der Streamingdienst bekannt gab, erscheinen im Sommer drei neue Originalepisoden der langlebigen Animationsserie exklusiv bei Disney+. Den Auftakt macht am 17. Juni das Doppelspecial Extreme Makeover: Homer Edition. In der Episode geraten Homer und Marge nach einem misslungenen Dateabend aneinander, nachdem Marge erfährt, dass Homer die Kinder lediglich mithilfe einer Türkamera beaufsichtigt hat. Unter Alkoholeinfluss stellt sie sich anschließend verschiedene alternative Versionen ihres Ehemanns vor. Als Gaststars wirken unter anderem Betty Gilpin, Laufey sowie das kanadische Duo Tegan and Sara mit.

Am 3. Juli folgt mit Simpsley eine Noir-inspirierte Geschichte rund um Marge Bouvier und Seymour Skinner. Darin reist Marge nach Italien, um Skinner zur Rückkehr nach Springfield zu bewegen, gerät jedoch zunehmend in Versuchung, sich von seinem luxuriösen Lebensstil verführen zu lassen. Für zusätzliche Komplikationen sorgt Homers Alter Ego Homer Simpsley.

Den Abschluss bildet am 26. August Yellow Mirror, eine offensichtliche Anspielung auf die Anthologieserie «Black Mirror». In zwei düsteren Geschichten beschäftigt sich die Episode mit Technologie und künstlicher Intelligenz: Eine defekte Lampe bringt Homers Realität ins Wanken, während ein KI-gesteuertes Tablet Maggie beeinflusst und kontrolliert.

Die neuen Specials erscheinen kurz nachdem «The Simpsons» ihre 800. Episode bei Fox Broadcasting Company ausgestrahlt haben. Zudem wurde die Serie bereits bis zur 40. Staffel verlängert. Disney+ hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend exklusive Inhalte der Marke gesichert, darunter mehrere Kurzfilme und Weihnachtsspecials. Produziert wird die Serie weiterhin von Gracie Films gemeinsam mit 20th Television Animation. Hinter dem Format stehen unter anderem Matt Groening, James L. Brooks und Showrunner Matt Selman.



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