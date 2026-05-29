US-Fernsehen

«Southern Hospitality» erhält erstmals Reunion-Special bei Bravo

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Nach dem Finale der vierten Staffel diskutiert die Reality-Crew in einer zweiteiligen Wiedersehensshow über Konflikte, Beziehungen und neue Gerüchte.

Bravo veranstaltet erstmals ein Reunion-Special zur Reality-Serie «Southern Hospitality». Die zweiteilige Wiedersehensshow startet am Mittwoch, den 3. Juni, um 21.00 Uhr. Die ungekürzten Episoden stehen jeweils am Folgetag beim Streamingdienst Peacock zur Verfügung. Produziert wird «Southern Hospitality» von Haymaker East. Neben Leva Bonaparte zählt auch Lamar Bonaparte zum Produzententeam.

Moderiert wird das Special erneut von Andy Cohen. Für die Reunion wurde das bekannte Republic Garden & Lounge aus Charleston in einem New Yorker Studio nachgebaut. Dort trifft Cohen auf die komplette Besetzung der vierten Staffel, darunter Leva Bonaparte, Joe Bradley, Maddi Reese und Grace Lilly.

Im ersten Teil der Reunion geht es unter anderem um Maddis Beziehung zu Joe und dessen Freundschaften innerhalb der Gruppe. Außerdem sprechen Michols Peña und TJ Dinch über ihre komplizierte Dynamik, während Grace Lilly Details zu ihrer Verhaftung offenlegt. Joe Bradley nutzt die Gelegenheit zudem, um über seine beruflichen Zukunftspläne zu sprechen. Der zweite Teil der Wiedersehensshow, der am 10. Juni ausgestrahlt wird, soll laut Bravo emotionaler ausfallen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Gespräche zwischen Bradley Carter und Emmy Sharrett sowie neue Vorwürfe rund um Joe und Maddi. Darüber hinaus sorgt Lake Rucker mit einem angeblich brisanten Gerücht über Mia Alario für neue Spannungen innerhalb der Gruppe.

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