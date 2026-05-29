Netflix erweitert Cast von «The God of the Woods»

US-Fernsehen

Die Serienadaption des Bestseller-Romans von Liz Moore verpflichtet mehrere neue Hauptdarsteller.

Netflix hat weitere Besetzungsmitglieder für die kommende Dramaseriebekannt gegeben. Neu zum Hauptcast stoßen Damon Gupton, Susannah Perkins, Benjamin Walker, Nell Fisher und Autumn Molina. Bereits zuvor waren Kerry Condon, Maya Hawke und Ella Rubin für die Produktion angekündigt worden.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Liz Moore und spielt in den Adirondack Mountains. Im Zentrum steht das Verschwinden der 13-jährigen Barbara Van Laar aus dem Sommercamp ihrer wohlhabenden Familie. Gleichzeitig wird ein früheres Familiendrama wieder aufgerollt, das möglicherweise mit dem aktuellen Fall zusammenhängt. Die Geschichte verbindet Krimi-Elemente mit Themen wie Klassenunterschieden, Machtmissbrauch und familiären Geheimnissen.Benjamin Walker übernimmt die Rolle des wohlhabenden Erben Peter Van Laar III, während Nell Fisher die verschwundene Barbara spielt. Damon Gupton verkörpert einen Ermittler des Bureau of Criminal Investigations, Susannah Perkins die Leiterin des Sommercamps Emerson. Autumn Molina spielt eine junge Camperin, die sich eigenständig auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mitbewohnerin macht. Als Showrunnerinnen und Executive Producer fungieren Liz Hannah und Liz Moore. Hannah arbeitete zuvor unter anderem an «Mindhunter» und «The Girl from Plainville». Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television gemeinsam mit Original Film.