US-Fernsehen

USA Network zeigt Wrestling-Dokumentation «WWE: Made in America»

von

Das Special beleuchtet die Entwicklung der WWE vom regionalen Wrestling-Veranstalter zum globalen Medienunternehmen.

WWE erhält bei USA Network ein eigenes Dokumentationsspecial: «WWE: Made in America» feiert am Freitag, den 29. Mai, um 23.00 Uhr US-Zeit Premiere  direkt im Anschluss an «WWE Friday Night SmackDown». Die einstündige Produktion ist Teil der America 250-Programmaktion des Senders.

Die Dokumentation zeichnet den Aufstieg der WWE von einem regionalen Wrestling-Unternehmen zu einer weltweit erfolgreichen Entertainment-Marke nach. Dabei soll laut Sender auch untersucht werden, wie die Organisation über fünf Jahrzehnte hinweg den amerikanischen Geist widerspiegelte  von patriotischen Wrestling-Figuren der 1980er-Jahre bis hin zur aktuellen Superstar-Generation.

Für das Special wurden zahlreiche neue Interviews produziert, darunter mit Paul Levesque, der heute als Chief Content Officer der WWE tätig ist. Ebenfalls zu Wort kommen Cody Rhodes, Undertaker, Booker T, Kane sowie weitere aktuelle und ehemalige WWE-Stars. Ergänzt wird das Special durch Archivmaterial aus der Geschichte des Wrestling-Unternehmens. Außerdem enthält «WWE: Made in America» eine musikalische Darbietung von Lilian Garcia, die America the Beautiful aus Nashville performt. Produziert wurde die Dokumentation unter anderem von Paul Levesque, Lee Fitting und Ben Houser. Regie führte Matt Braine.

Kurz-URL: qmde.de/172140
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPrime Video kündigt neue kanadische Originalsnächster Artikel«Southern Hospitality» erhält erstmals Reunion-Special bei Bravo
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Prime Video kündigt neue kanadische Originals

Amazon setzt in Kanada auf lokale Reality-, Doku- und Comedy-Formate  gleichzeitig rückt der Start der NBA-Übertragungen bei Prime Video näher.

Ex-ABC-Moderator Terry Moran startet eigenes Nachrichtenportal

Nach seinem Abgang bei ABC News baut der Journalist mit RealPatriotism.com nun eine unabhängige Plattform inklusive täglicher Live-Sendung auf.

«Southern Hospitality» erhält erstmals Reunion-Special bei Bravo

Nach dem Finale der vierten Staffel diskutiert die Reality-Crew in einer zweiteiligen Wiedersehensshow über Konflikte, Beziehungen und neue Gerüchte.

Disney+ bestellt drei neue exklusive «Simpsons»-Episoden

Die Kultserie setzt ihre Streaming-Offensive fort und schickt Homer Simpson unter anderem in eine «Black Mirror»-Parodie.

Kinogänger: Ältere Menschen entdecken das Kino neu

Die Filmförderungsanstalt sieht positive Entwicklungen auf dem deutschen Kinomarkt. Besonders deutsche Produktionen und ältere Zielgruppen sorgten 2025 für Wachstum.

Acorn TV verlängert Erfolgsserie «You're Killing Me»

Die Krimikomödie mit Brooke Shields erhält nach einem Rekordstart eine zweite Staffel.

RTLZWEI bringt «Geissens»- und «GRIP»-Fast-Channels zu Samsung TV Plus

Die beiden Channels basieren auf kuratierten Videos und stellen die Inhalte rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung.

«Sugar»: Neuer Trailer verfügbar

Die Neo-Noir-Serie mit Colin Farrell kehrt im Juni mit neuen Fällen und mehreren prominenten Neuzugängen zurück.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Netflix legt Starttermin für «A Different World»-Fortsetzung fest US-Fernsehen HBO Max zeigt Trailer zur dritten Staffel von «House of the Dragon» US-Fernsehen Acorn TV verlängert Erfolgsserie «You're Killing Me» US-Fernsehen Guy Fieri startet YouTube-Format «Guys Feast Club» US-Fernsehen Netflix erweitert Cast von «The God of the Woods» US-Fernsehen «Southern Hospitality» erhält erstmals Reunion-Special bei Bravo US-Fernsehen Pixar-Hit «Hoppers» startet bei Disney+

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung