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«Sugar»: Neuer Trailer verfügbar

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Die Neo-Noir-Serie mit Colin Farrell kehrt im Juni mit neuen Fällen und mehreren prominenten Neuzugängen zurück.

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel der Detektivserie «Sugar» veröffentlicht. Die neuen Folgen starten weltweit am 19. Juni 2026. Zum Auftakt erscheint zunächst eine Episode, anschließend veröffentlicht der Streamingdienst bis zum 7. August jeweils freitags eine weitere Folge. Die zweite Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.

Im Mittelpunkt steht erneut der Privatdetektiv John Sugar, gespielt von Colin Farrell, der zugleich als Executive Producer fungiert. In den neuen Episoden untersucht Sugar das Verschwinden des Bruders eines aufstrebenden Boxers in Los Angeles. Parallel dazu setzt er die Suche nach seiner eigenen Schwester fort. Laut Apple entwickelt sich der Fall zu einer stadtweiten Verschwörung mit gefährlichen Konsequenzen. Neu zum Ensemble stoßen unter anderem Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly sowie Sasha Calle. Außerdem übernimmt Shea Whigham eine Gastrolle.

Showrunner der zweiten Staffel ist Sam Catlin, der die Serie gemeinsam mit Simon Kinberg, Audrey Chon, Scott Greenberg und Chip Vucelich produziert. Erschaffen wurde «Sugar» von Mark Protosevich. Die erste Staffel war von Kritikern insbesondere für ihre Noir-Atmosphäre und eine überraschende Wendung gelobt worden.



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