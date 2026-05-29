Netflix legt Starttermin für «A Different World»-Fortsetzung fest

Netflix hat den Starttermin für die Fortsetzung von «A Different World» bekannt gegeben. Die neue Serie feiert am 24. September 2026 Premiere exakt 39 Jahre nach dem Debüt des Originals, das 1987 als Spin-off der Sitcom «The Cosby Show» gestartet war. Die Handlung spielt erneut am fiktiven Hillman College, einer Historically Black College and University (HBCU). Im Mittelpunkt steht Deborah Wayne, die von Maleah Joi Moon verkörpert wird. Sie ist die Tochter der beliebten Originalfiguren Dwayne Wayne und Whitley Gilbert. Netflix beschreibt Deborah als lebensfrohe junge Frau mit einer Vorliebe für die große Bühne, die ihren eigenen Weg am College erst noch finden muss.
Zur neuen Studentengeneration gehören außerdem Alijah Kai als Rashida Duvall, Cornell Young IV als Sporttalent Shaquille Johnson, Jordan Aaron Hall als Psychologiestudent Amir Rodale, Kennedi Reece als Hazel Henry sowie Chibuikem Uche als Modeunternehmer Kojo Achebe.
Zugleich setzt die Serie auf zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Original. So kehren Jasmine Guy als Whitley Gilbert, Kadeem Hardison als Dwayne Wayne, Cree Summer als Freddie Brooks und Darryl M. Bell als Ron Johnson zurück. Darüber hinaus gehören unter anderem Jenifer Lewis und Jada Pinkett Smith zum erweiterten Ensemble. Als Showrunnerin, Autorin und Executive Producer fungiert Felicia Pride. Die Regie übernimmt unter anderem Debbie Allen, die zugleich als Executive Producerin tätig ist. Weitere Produzenten sind Tom Werner, Reggie Rock Bythewood, Gina Prince-Bythewood und Mandy Summers.
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