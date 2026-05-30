US-Fernsehen

«Celebrity Wheel of Fortune» wechselt zu Disney+

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Die Promi-Ausgabe der US-Spielshow startet im Juni mit zehn neuen Episoden und zahlreichen bekannten Gästen.

Disney+ und Hulu veröffentlichen ab Freitag, den 12. Juni 2026, zehn neue Folgen von «Celebrity Wheel of Fortune». Moderiert wird die Spielshow weiterhin von Ryan Seacrest und Vanna White. Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten spielen dabei um Preisgelder von bis zu einer Million US-Dollar, die jeweils an wohltätige Zwecke gespendet werden.

Zu den Gästen der neuen Staffel gehören unter anderem mehrere Spieler der Baseball-Mannschaft Los Angeles Dodgers, darunter Freddie Freeman, Kiké Hernández und Miguel Rojas. Außerdem treten zahlreiche Schauspieler, Comedians und TV-Persönlichkeiten an, darunter Michael Urie, Hasan Minhaj, Sarah Chalke, Joel Kim Booster, Vanessa Lachey und Simon Rex.

Besonders auffällig ist eine Spezialausgabe mit ehemaligen Darstellern der Sitcom «New Girl». Dort treten Hannah Simone, Lamorne Morris und Jake Johnson gemeinsam gegeneinander an. Weitere Episoden setzen auf bekannte Namen wie Nikki Bella, Jordin Sparks, Kristen Kish oder Action Bronson. Produziert wird «Celebrity Wheel of Fortune» erneut von Sony Pictures Television. Mit dem Wechsel zu Disney+ und Hulu setzt Disney verstärkt auf exklusive Streaming-Inhalte rund um etablierte US-Showmarken.

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