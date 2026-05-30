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Netflix blickt in «The Root Of The Game» auf Brasiliens Straßenfußball

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Die neue Dokumentationsreihe widmet sich den Wurzeln des brasilianischen Fußballs und begleitet eines der wichtigsten Amateurturniere in São Paulo.

Netflix veröffentlicht am 20. Juni 2026 die Doku-Serie «The Root Of The Game». Die Produktion beleuchtet die sogenannte Várzea-Fußballkultur in Brasilien  den Straßen- und Amateurfußball, der in vielen Stadtteilen von São Paulo tief verwurzelt ist und seit Jahrzehnten als Talentschmiede für spätere Profis gilt. Produziert wurde «The Root Of The Game» von Ginga Pictures in Zusammenarbeit mit R21 für Netflix. Regie führte Alec Cutter.

Im Mittelpunkt steht die Super Copa Pioneer, eines der größten und renommiertesten Amateurturniere der Region. Die Serie zeigt Spiele auf schlammigen Bolzplätzen, intensive Rivalitäten zwischen Stadtvierteln und die enge Verbindung zwischen Fußball und Gemeinschaft. Netflix verspricht einen unverfälschten Blick auf die Bedeutung des Sports für das gesellschaftliche Leben in Brasilien.

Zu Wort kommen unter anderem brasilianische Fußballgrößen wie Cafu und Raphinha. Beide sprechen über ihre eigenen Anfänge auf einfachen Fußballplätzen und darüber, wie ihre Heimatviertel und der Straßenfußball ihre Karrieren geprägt haben. Die Serie versteht Fußball dabei nicht nur als Sport, sondern auch als Ausdruck von Zugehörigkeit, Stolz und sozialem Aufstieg.



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