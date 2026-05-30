US-Fernsehen

TLC setzt «Jay & Pamela» mit zweiter Staffel fort

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Die Doku-Serie über das Paar Jay und Pamela begleitet die beiden ab Ende Juni bei neuen Lebensabschnitten und großen Zukunftsfragen.

TLC hat eine zweite Staffel von «Jay & Pamela» angekündigt. Die neuen Folgen starten in den USA am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt steht erneut das Paar Jay und Pamela, das mit der seltenen Glasknochenkrankheit Osteogenesis Imperfecta Typ 3 lebt und bereits mit der ersten Staffel zahlreiche Zuschauer erreichte.

Die neuen Episoden zeigen, wie die beiden inzwischen in ihrer ersten eigenen Wohnung leben und ihren Alltag gemeinsam mit Hund Cheddar meistern. Gleichzeitig beschäftigt sich die Staffel mit Themen wie Selbstständigkeit, Familienplanung und der Weiterentwicklung ihrer Beziehung. Besonders emotional wird es bei der Frage, ob ein gemeinsames Kind Teil ihrer Zukunft sein könnte.

Darüber hinaus begleitet die Serie das Paar zu einem besonderen Karriere-Moment nach New York, wo Jay und Pamela erstmals gemeinsam an einer Fashion Show teilnehmen. Auch private Meilensteine wie Jays 30. Geburtstag und Gespräche über die Herausforderungen eines unabhängigen Lebens spielen in den neuen Folgen eine zentrale Rolle.

TLC beschreibt «Jay & Pamela» weiterhin als optimistische und emotionale Serie über Liebe, Zusammenhalt und Selbstbestimmung. Produziert wird das Format erneut von Jarrett Creative. Nach der linearen Ausstrahlung stehen die Episoden jeweils einen Tag später auch bei HBO Max zum Streaming bereit.



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