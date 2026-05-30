Hallmark Channel startet im Juni neue Ausgabe der Summer Nights

US-Fernsehen

Der US-Sender setzt seine sommerliche Filmreihe fort und zeigt im Juni vier neue Liebesfilme am Samstagabend.

Hallmark Channel schickt im Juni 2026 erneut die Event-Reihe Summer Nights auf Sendung. Jeden Samstagabend präsentiert der Sender einen neuen romantischen Fernsehfilm, der jeweils auch einen Tag später bei Hallmark+ zum Streaming verfügbar sein wird. Los geht es am 6. Juni mitDer Auftaktfilm mit Nikki DeLoach und Apostolis Totsikas spielt auf der griechischen Insel Korfu. Im Mittelpunkt steht Georgia, die wegen eines Erbes nach Griechenland reist und dort feststellt, dass sie ihren attraktiven Miterben heiraten muss, um die Bedingungen des Nachlasses zu erfüllen. Eine Woche später folgt mitein Country- und Tanzfilm mit Heather Hemmens und Brendan Penny. Darin kehrt Olivia nach Texas zurück, um die Bar ihrer Tante zu retten und trifft dabei ihre Jugendliebe wieder.Am 20. Juni setzt Hallmark auf den Fashion- und Krimi-Romance-Filmmit Lyndsy Fonseca und Peter Porte. Die Geschichte dreht sich um eine prominente Stylistin, die gemeinsam mit einem Sicherheitschef ein verschwundenes Modeobjekt wiederfinden muss. Den Abschluss der diesjährigen Summer Nights bildet am 27. Junimit Brennan Elliott und Erica Cerra. Im Zentrum steht eine Architektin, die während eines Sommerurlaubs wieder näher zu ihrer Tochter findet und unerwartet eine neue Liebe entdeckt.