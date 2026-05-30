US-Fernsehen

Hallmark Channel startet im Juni neue Ausgabe der Summer Nights

von

Der US-Sender setzt seine sommerliche Filmreihe fort und zeigt im Juni vier neue Liebesfilme am Samstagabend.

Hallmark Channel schickt im Juni 2026 erneut die Event-Reihe Summer Nights auf Sendung. Jeden Samstagabend präsentiert der Sender einen neuen romantischen Fernsehfilm, der jeweils auch einen Tag später bei Hallmark+ zum Streaming verfügbar sein wird. Los geht es am 6. Juni mit «The Greek Aisle».

Der Auftaktfilm mit Nikki DeLoach und Apostolis Totsikas spielt auf der griechischen Insel Korfu. Im Mittelpunkt steht Georgia, die wegen eines Erbes nach Griechenland reist und dort feststellt, dass sie ihren attraktiven Miterben heiraten muss, um die Bedingungen des Nachlasses zu erfüllen. Eine Woche später folgt mit «Texas Two-Step» ein Country- und Tanzfilm mit Heather Hemmens und Brendan Penny. Darin kehrt Olivia nach Texas zurück, um die Bar ihrer Tante zu retten und trifft dabei ihre Jugendliebe wieder.

Am 20. Juni setzt Hallmark auf den Fashion- und Krimi-Romance-Film «The Love Heist» mit Lyndsy Fonseca und Peter Porte. Die Geschichte dreht sich um eine prominente Stylistin, die gemeinsam mit einem Sicherheitschef ein verschwundenes Modeobjekt wiederfinden muss. Den Abschluss der diesjährigen Summer Nights bildet am 27. Juni «A Castle of Our Own» mit Brennan Elliott und Erica Cerra. Im Zentrum steht eine Architektin, die während eines Sommerurlaubs wieder näher zu ihrer Tochter findet und unerwartet eine neue Liebe entdeckt.

Kurz-URL: qmde.de/172155
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPrimetime-Check: Freitag, 29. Mai 2026nächster ArtikelDas Erste startet Tour-de-France-Berichterstattung mit neuer «Mythos Tour»-Staffel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Acorn TV verlängert Erfolgsserie «You're Killing Me»

Die Krimikomödie mit Brooke Shields erhält nach einem Rekordstart eine zweite Staffel.

Netflix erweitert Cast von «The God of the Woods»

Die Serienadaption des Bestseller-Romans von Liz Moore verpflichtet mehrere neue Hauptdarsteller.

Prime Video zeigt ersten Teaser zur «The Boys»-Prequelserie «Vought Rising»

Mit «Vought Rising» erweitert Prime Video das Universum von «The Boys» um eine neue Serie über die Ursprünge von Vought International.

Dreharbeiten für Kinderfilm «Jukli» in NRW gestartet

Die Verfilmung des preisgekrönten Kinderbuchs von Corinna C. Poetter führt eine junge Außenseiterin und ein Eselfohlen auf einen Roadtrip durch Frankreich.

Acorn TV bestellt zweite Staffel von «Irish Blood» mit Alicia Silverstone

Der Streamingdienst setzt seine erfolgreiche Mystery-Serie fort und hat bereits die Produktion neuer Folgen in Irland gestartet.

Netflix beendet «Death Inc.» mit vierter Staffel

Die spanische Bestattungs-Comedy von Laura und Alberto Caballero geht im August zu Ende.

ZDF zeigt vierteilige Doku-Reihe über Michael Jacksons Missbrauchsprozess

In der Nacht zum 9. Juli widmet sich das ZDF in einer umfangreichen Dokumentationsreihe dem Leben von Michael Jackson und den Vorwürfen, die 2005 in einem spektakulären Gerichtsprozess mündeten.

ARTE zeigt Philip-Glass-Abend mit Vanessa Wagner und Tanzcompagnien

Mit «Sur Mesure» präsentiert ARTE Mitte Juli eine ungewöhnliche Verbindung aus minimalistischer Klaviermusik, Tanz und Performancekunst.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Prime Video zeigt ersten Teaser zur «The Boys»-Prequelserie «Vought Rising» US-Fernsehen «Celebrity Wheel of Fortune» wechselt zu Disney+ US-Fernsehen Netflix blickt in «The Root Of The Game» auf Brasiliens Straßenfußball US-Fernsehen TLC setzt «Jay & Pamela» mit zweiter Staffel fort US-Fernsehen Acorn TV bestellt zweite Staffel von «Irish Blood» mit Alicia Silverstone US-Fernsehen Netflix legt Starttermin für «A Different World»-Fortsetzung fest US-Fernsehen HBO Max zeigt Trailer zur dritten Staffel von «House of the Dragon»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung