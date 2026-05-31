US-Fernsehen

«Husbands in Action» bringt Action und Ehe-Chaos

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In der neuen koreanischen Actionkomödie müssen ein Ex-Ehemann und der neue Mann seiner früheren Frau gemeinsam eine Entführung aufklären.

Netflix veröffentlicht am 19. Juni 2026 den südkoreanischen Film «Husbands in Action». Die Actionkomödie kombiniert Krimi-Elemente mit Situationshumor und erzählt die Geschichte zweier Männer, die sich eigentlich nicht ausstehen können, plötzlich aber zusammenarbeiten müssen.

Im Mittelpunkt steht der Drogenfahnder Choong-sik, gespielt von Jin Sun-kyu, der bei einer Schulveranstaltung auf den neuen Ehemann seiner Ex-Frau trifft. Zwischen dem Ermittler und Tierarzt Min-seok entwickelt sich sofort ein Konkurrenzkampf. Die Situation eskaliert jedoch, als beide erfahren, dass Choong-siks Ex-Frau Si-nae und deren Tochter entführt wurden. Von diesem Moment an müssen die beiden Rivalen gemeinsam eine gefährliche Rettungsaktion starten.

Netflix beschreibt den Film als Mischung aus temporeicher Action und klassischer Buddy-Comedy. Der Humor entsteht vor allem aus den gegensätzlichen Persönlichkeiten der Hauptfiguren: hier der raue und erfahrene Ermittler, dort der deutlich jüngere und charmante Tierarzt. Trotz der ernsten Bedrohung bleibt der Ton laut Trailer bewusst leicht und komödiantisch. Neben Jin Sun-kyu und Gong Myoung gehören unter anderem Kang Hanna, Kim Ji-suk, Lee Da-hee und Jeon So-min zur Besetzung. Regie führte Park Gyu-tae, der zuvor unter anderem die Komödie «6/45» inszenierte. Produziert wird «Husbands in Action» von TPS Company.

Mehr zum Thema... 6/45 Husbands in Action
Kurz-URL: qmde.de/172161
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