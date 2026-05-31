«Husbands in Action» bringt Action und Ehe-Chaos

US-Fernsehen

In der neuen koreanischen Actionkomödie müssen ein Ex-Ehemann und der neue Mann seiner früheren Frau gemeinsam eine Entführung aufklären.

Netflix veröffentlicht am 19. Juni 2026 den südkoreanischen Film. Die Actionkomödie kombiniert Krimi-Elemente mit Situationshumor und erzählt die Geschichte zweier Männer, die sich eigentlich nicht ausstehen können, plötzlich aber zusammenarbeiten müssen.Im Mittelpunkt steht der Drogenfahnder Choong-sik, gespielt von Jin Sun-kyu, der bei einer Schulveranstaltung auf den neuen Ehemann seiner Ex-Frau trifft. Zwischen dem Ermittler und Tierarzt Min-seok entwickelt sich sofort ein Konkurrenzkampf. Die Situation eskaliert jedoch, als beide erfahren, dass Choong-siks Ex-Frau Si-nae und deren Tochter entführt wurden. Von diesem Moment an müssen die beiden Rivalen gemeinsam eine gefährliche Rettungsaktion starten.Netflix beschreibt den Film als Mischung aus temporeicher Action und klassischer Buddy-Comedy. Der Humor entsteht vor allem aus den gegensätzlichen Persönlichkeiten der Hauptfiguren: hier der raue und erfahrene Ermittler, dort der deutlich jüngere und charmante Tierarzt. Trotz der ernsten Bedrohung bleibt der Ton laut Trailer bewusst leicht und komödiantisch. Neben Jin Sun-kyu und Gong Myoung gehören unter anderem Kang Hanna, Kim Ji-suk, Lee Da-hee und Jeon So-min zur Besetzung. Regie führte Park Gyu-tae, der zuvor unter anderem die Komödie «6/45» inszenierte. Produziert wird «Husbands in Action» von TPS Company.