Prime Video zeigt ersten Teaser zur «The Boys»-Prequelserie «Vought Rising»

US-Fernsehen

Mit «Vought Rising» erweitert Prime Video das Universum von «The Boys» um eine neue Serie über die Ursprünge von Vought International.

Prime Video hat einen ersten Teaser zur kommenden Prequelserieveröffentlicht. Die neue Produktion aus dem «The Boys»-Kosmos soll 2027 exklusiv beim Streamingdienst starten. Inhaltlich führt die Serie zurück in die 1950er-Jahre und beleuchtet die frühen Jahre des späteren Konzerns Vought International.Im Mittelpunkt stehen erneut Jensen Ackles und Aya Cash, die bereits in «The Boys» zu sehen waren. Beide übernehmen nicht nur Hauptrollen, sondern fungieren zusätzlich als Produzenten der Serie. Zum weiteren Cast gehören Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri und Brian J. Smith.Die neue Serie soll die Ursprünge der korrupten Superhelden-Welt und die Entwicklung von Vought International näher beleuchten. Prime Video beschreibt «Vought Rising» als nächsten großen Ausbau des Franchise rund um «The Boys». Der veröffentlichte Teaser liefert bereits erste Eindrücke vom Stil und Ton der Produktion, die erneut auf düstere Satire und Gewalt setzen dürfte.Als Showrunner fungiert Paul Grellong. Darüber hinaus sind unter anderem Eric Kripke, Seth Rogen und Evan Goldberg als Executive Producer beteiligt. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios.