«The Wagner Brothers»: ZDF setzt Sport-Doku fort

Das ZDF treibt seine Sport- und Doku-Offensive weiter voran: Die erfolgreiche Reihe «The Wagner Brothers» wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Für die Produktion durch Flare Film wurden im Rahmen der jüngsten Fördersitzung des Medienboard Berlin-Brandenburg 250.000 Euro bewilligt.
Insgesamt vergab das Gremium in seiner zweiten Sitzung des Jahres rund 1,6 Millionen Euro an 15 Projekte aus den Bereichen Games, XR und serielle Formate. Im Segment der Serienproduktionen profitieren fünf Vorhaben von den Fördergeldern darunter neben «The Wagner Brothers» auch mehrere neue Stoffe mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten.
So erhält das Projekt «Untitled UN Project» von DOCDAYS Production eine Produktionsförderung in Höhe von 160.000 Euro. Ebenfalls unterstützt wird die Dokumentation «André Schürrle Im Schatten des Flutlichts» von beetz brothers film production, die mit 130.000 Euro gefördert wird und sich dem Leben des ehemaligen Fußball-Weltmeisters nach seiner Karriere widmet. Weitere Mittel fließen in das Vertical-Drama «Hermann Josef» von Goldstoff Filme, das mit 75.000 Euro bedacht wird und im Serienkosmos von «Haus Kummerveldt» angesiedelt ist. Ergänzt wird die Liste durch das Projekt «Holy Pride» von monströös, das eine Entwicklungsförderung in Höhe von 30.000 Euro erhält.
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