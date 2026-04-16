Mit Max Verstappen: NITRO überträgt 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring

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Auch abseits der Formel-1-Prominenz sorgt ein bekanntes RTL-Gesicht für zusätzliche Aufmerksamkeit: Ex-Fußballer Max Kruse geht mit eigenem Rennstall an den Start.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt sein Debüt beim. Der RTL-Spartenkanal NITRO überträgt das Motorsport-Event mit 26 Stunden Live-Übertragung im Free-TV. NITRO zeigt das Rennen rund um die Uhr live: Von Samstag, 16. Mai, ab 13:45 Uhr bis Sonntag, 17. Mai, um 15:45 Uhr setzt der Kölner Sender zum 11. Mal in Folge zum diesem TV-Marathon an. Rennstart ist um 15:00 Uhr.Schon vor dem Rennstart geht es um die Platzierungen: Den Kampf um die Pole Position können Fans bereits am Donnerstag, 14. Mai, und am Freitag, 15. Mai, mit den Qualifyings und Top-Qualifyings verfolgen. Qualifying 1: 13:10 Uhr/Qualifying 2: 19:55 Uhr am 14. Mai sowie Top-Qualifying 1 & 2 von 8:45  12:00 Uhr am 15. Mai bei RTL+. Darüber hinaus Top-Qualifying 3 um 13:10 Uhr auch bei NITRO am 15. Mai.Direkt von der Nordschleife begrüßt Moderator Marcel Klein die Fans. An seiner Seite führen Nürburgring-Urgestein Dirk Adorf und Rennfahrer Nico Menzel, der selbst im Cockpit sitzt, als Experten durch die 24-Stunden-Hatz. Ein spezieller Twist: Auch Dirk Adorf wird in diesem Jahr wieder ins Lenkrad greifen und ausgewählte Runden live direkt aus dem Fahrzeug kommentieren. Das Reporterteam mit Eve Scheer, Lina van de Mars, Alessa-Luisa Naujoks, Anna Schröjahr, Felix Maverick Kohler, Jakob Paßlick sowie erstmals Rennfahrerin Laura Kraihamer ist entlang der Strecke im Einsatz. Aus der Kommentatoren-Kabine melden sich Lukas Gajewski, Peter Reichert, Stefan Fuckert und abermals Dirk Adorf.Auch abseits der Formel-1-Prominenz sorgt ein bekanntes RTL-Gesicht für zusätzliche Aufmerksamkeit: Das Rennteam Max Kruse Racing  rund um Ex-Nationalspieler und RTL/NITRO-Fußball-Experte Max Kruse  ist beim 24h-Klassiker am Start und wird im Rahmen der Berichterstattung eng begleitet.