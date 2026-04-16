Joyn+ wird teurer: Monatsabo steigt um rund 29 Prozent

Die ProSiebenSat.1-Plattform Joyn passt die Preisstruktur ihres Bezahlangebots Joyn+ an: Für Neukunden kostet das monatlich kündbare Abo künftig 8,99 Euro statt bislang 6,99 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von rund 29 Prozent. Wer sich weiterhin für ein Jahresabo entscheidet, kann den bisherigen Preis von 6,99 Euro pro Monat halten. Bislang teilte die ProSiebenSat.1-Gruppe mit, dass das kostenpflichtige Abo nicht im Vordergrund stehe. Stattdessen möchte Joyn kostenfrei mit Werbeunterbrechungen sein.
Parallel zur Preiserhöhung erweitert der Anbieter den Leistungsumfang. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine Instant-Restart-Funktion, mit der laufende Sendungen im Live-TV von Beginn an gestartet werden können, sowie eine Download-Funktion für bis zu zehn Inhalte, die anschließend bis zu 30 Tage offline verfügbar sind. Beide Features sollen in den kommenden Wochen schrittweise auf verschiedenen Plattformen ausgerollt werden.
Für Bestandskunden bleibt der Preis zunächst stabil: Wer bereits ein Joyn+-Abo besitzt, erhält die neuen Funktionen ohne Aufpreis, solange das bestehende Vertragsverhältnis nicht geändert wird. Joyn startete zunächst unter dem Namen 7TV, wurde im Jahr 2019 umfirmiert. Ende 2022 stieg Warner Bros. Discovery aus dem Gemeinschaftsunternehmen aus.
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