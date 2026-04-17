«Calabasas Confidential»: Netflix setzt auf neue Reality-Serie aus L.A.

Der Streaminganbieter Netflix erweitert sein Reality-Portfolio und startet am 29. Mai die neue Serie «Calabasas Confidential». Das Format umfasst acht Episoden mit einer Länge von jeweils rund 50 Minuten und begleitet eine Gruppe junger Menschen nach ihrem College-Abschluss.
Im Mittelpunkt stehen Freundschaften, Rivalitäten und frühere Beziehungen, die in der wohlhabenden Vorstadt Calabasas bei Los Angeles erneut aufeinandertreffen. Nach mehreren Jahren der räumlichen Distanz sehen sich die Protagonisten mit alten Konflikten, neuen Beziehungen und bislang verborgenen Geheimnissen konfrontiert. Die Serie setzt dabei auf eine Mischung aus Reality-Drama und Coming-of-Age-Elementen.
Zum Cast gehören unter anderem Alexie Olivo, Ben Favaedi, Dylan Wolf, Emilie Nelson und Jodie Woods. Produziert wird «Calabasas Confidential» von Spoke Studios, einem Unternehmen aus dem Umfeld von Wheelhouse Entertainment. Hinter der Produktion stehen mehrere Executive Producer, darunter Brent Montgomery und Courtney White.
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