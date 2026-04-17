Die Entstehung der Säugetiere ist ein großes Thema

Den Mai-Auftakt bildet bei Ushuaïa TV am Samstag, den 9. Mai, um 20:50 Uhr die Dokumentation «Dites à lavenir que nous arrivons !», die ein nachhaltiges Bildungsprojekt in Tunesien begleitet. Im Mittelpunkt steht die Initiative Wallah We Can, die Schulen in sogenannte GreenSchools verwandelt und ihnen ermöglicht, sich selbst mit Energie und Lebensmitteln zu versorgen.
Am Sonntag, den 10. Mai, folgt um 20:50 Uhr die aufwendig produzierte Dokumentation «Aux origines des mammifères». Der 90-minütige Film von Thomas Cirotteau blickt weit in die Erdgeschichte zurück und erzählt von der Entstehung der Säugetiere vor rund 230 Millionen Jahren. Ausgangspunkt ist eine bedeutende Entdeckung im südafrikanischen Karoo-Gebiet, wo Paläontologen neue Fossilienfunde machten, die Rückschlüsse auf die Entwicklung früher Vorfahren der heutigen Säugetiere erlauben.
Zum internationalen Tag der bedrohten Arten setzt Ushuaïa TV am Montag, den 11. Mai, um 20:50 Uhr auf investigative Inhalte: «Trafic de jaguars: Enquête sous haute tension» beleuchtet den illegalen Handel mit Jaguaren in Südamerika. Die Dokumentation begleitet unter anderem den Direktor des Nationalparks Madidi in Bolivien, der gegen Wilderei vorgeht, sowie eine Journalistin, die internationale Verbindungen des Handelsnetzwerks untersucht.
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