Roku knackt 100 Millionen Streaming-Haushalte weltweit

Wirtschaft

Die Plattform Roku erreicht einen neuen Meilenstein und unterstreicht den globalen Trend hin zum Streaming.

Die Streaming-Plattform Roku hat erstmals die Marke von 100 Millionen aktiven Streaming-Haushalten weltweit überschritten. Das Unternehmen spricht von einem definierenden Moment für die Branche und sieht sich in seiner Rolle als führende TV-Plattform bestätigt. Laut Unternehmensangaben basiert die Zahl auf aktiven Nutzerkonten innerhalb eines 30-Tage-Zeitraums. Roku ist dabei sowohl über eigene Streaming-Player als auch über Smart-TVs mit integriertem Roku-Betriebssystem präsent. Besonders stark ist die Verbreitung weiterhin in den USA, wo mehr als die Hälfte aller Breitband-Haushalte Geräte der Plattform nutzen. Gleichzeitig wächst das Unternehmen international, unter anderem in Märkten wie Kanada, Mexiko, Brasilien und Großbritannien.Ein wichtiger Bestandteil der Strategie ist die eigene Plattformstruktur: Über die Roku-Oberfläche haben Nutzer Zugriff auf eine Vielzahl von Diensten, darunter auch mehr als 500 kostenlose lineare Kanäle sowie umfangreiche On-Demand-Inhalte. Ergänzt wird das Angebot durch den werbefinanzierten Dienst The Roku Channel, der laut Nielsen zu den meistgenutzten Streaming-Angeboten in den USA zählt.Die Marke von 100 Millionen Streaming-Haushalten zu überschreiten, ist ein Meilenstein  nicht nur für Roku, sondern für die Zukunft des Fernsehens, erklärte Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku, in einer Stellungnahme. Wir tragen dazu bei, die Unterhaltungslandschaft mitzugestalten, indem wir es einfacher machen, großartige Inhalte zu entdecken, deren Konsum erschwinglicher wird und es Werbetreibenden und Partnern weltweit ermöglicht, effektiver mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten.