«The Copenhagen Test» nach nur einer Staffel eingestellt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Peacock beendet die Spionage-Serie «The Copenhagen Test» trotz solider Kritiken nach nur einer Staffel.

Peacock zieht frühzeitig den Stecker: Die Thriller-Seriewird nach nur einer Staffel nicht fortgesetzt. Alle acht Episoden waren Ende Dezember 2025 veröffentlicht worden, doch ein nachhaltiger Publikumserfolg blieb aus. Im Zentrum der Serie stand der von Simu Liu gespielte Geheimdienstanalyst Alexander Hale, dessen Gehirn gehackt wird. Fortan haben Unbekannte Zugriff auf alles, was er sieht und hört  ein Szenario, das ihn zwingt, rund um die Uhr eine Rolle zu spielen, um die Drahtzieher zu entlarven und seine Loyalität zu beweisen. Neben Liu gehörten unter anderem Melissa Barrera, Brian d'Arcy James und Kathleen Chalfant zur Besetzung.Kritisch wurde «The Copenhagen Test» durchaus wohlwollend aufgenommen: Auf der Plattform Rotten Tomatoes erreichte die Produktion eine Zustimmungsrate von 71 Prozent. Auch der Start war nicht völlig misslungen  laut Nielsen-Daten kam die Serie in ihrer Premierenwoche auf 373 Millionen gestreamte Minuten und schaffte es damit auf Rang zehn der US-Streamingcharts. In den darauffolgenden Wochen verschwand das Format jedoch schnell aus den Top Ten.Hinter «The Copenhagen Test» stand Showrunner Thomas Brandon, der die Serie gemeinsam mit Jennifer Yale entwickelte. Produziert wurde das Format unter anderem von James Wan und seiner Firma Atomic Monster. Trotz namhafter Beteiligung konnte sich die Serie letztlich nicht gegen die starke Konkurrenz im Streamingmarkt behaupten.