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RTL setzt am Vatertag auf große Kinohits

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An Christi Himmelfahrt strahlt RTL «Dune: Part Two» als Premiere aus. Bereits am Vormittag kommt der Spielfilm «Skatergirls» mit den YouTube-Schwestern Lisa und Lena.

Der Kölner Privatsender RTL nutzt den Vatertag am 14. Mai für ein umfangreiches Filmprogramm und setzt dabei vor allem auf reichweitenstarke Kinohits. Im Mittelpunkt stehen gleich mehrere Free-TV-Premieren, die sowohl den Nachmittag als auch die Primetime abdecken und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen sollen.

Bereits am Vormittag beginnt der Sender mit frischen Inhalten: Um 09:15 Uhr feiert das Jugenddrama «Skatergirls  Get Up» seine Free-TV-Premiere, ehe um 11:00 Uhr der Familienfilm «Wow! Nachricht aus dem All» folgt. Beide Produktionen richten sich vor allem an ein jüngeres Publikum und setzen auf Themen wie Freundschaft, Selbstfindung und Abenteuerlust. Bei dem Skateboard-Film sind die YouTuberinnen Lisa und Lena Mantler zu sehen. Felix Binder führte bei dem zweiten Film Regie.

«Dune: Part Two» feiert um 20:15 Uhr seine Free-TV-Premiere. Die aufwendig produzierte Fortsetzung von Regisseur Denis Villeneuve setzt die Geschichte um Paul Atreides fort, gespielt von Timothée Chalamet. Gemeinsam mit Chani (Zendaya) stellt er sich einem Rachefeldzug und einer schicksalhaften Entscheidung zwischen persönlichem Glück und der Zukunft des Universums.

Am Vorabend zeigt RTL um 20:15 Uhr zunächst «Barbie» mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Der weltweit erfolgreiche Kinohit erzählt von einer perfekten Spielzeugwelt, die durch existenzielle Zweifel ins Wanken gerät, als Barbie und Ken in die reale Welt aufbrechen. Der Film lief bereits im August 2025 erstmals im deutschen Free-TV.

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