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AIDA-Reportage knallt durch die Decke - «Doc Caro» verharrt im Mittelmaß

Mario Thunert von 16. April 2026, 08:44 Uhr

Die RTL-Produktion lag bei über 20 Prozent und konnte die Vorwochen-Resultate deutlich steigern.

Ärztin Carola Holzner meldete sich vor zwei Wochen mit neuen Folgen «Doc Caro  Jedes Leben zählt» zurück bei



Gestern war man beständig auf diesem Mittelmäßigen Niveau: Die Sendung sicherte sich nun ähnliche 7,0 Prozent durch 0,25 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe. Insgesamt standen 0,79 Millionen auf dem Papier, das führte nur zu dünnen 3,8 Prozent. Im Anschluss sendete VOX eine neue Folge «110 im Dauereinsatz». Die Folge knallte auf 0,28 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent gesamt. Bei den jungen Erwachsenen standen reduzierte 0,10 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei sehr zähen 4,6 Prozent.



«Das perfekte Dinner» am Vorabend lief erfreulich und holte schöne 9,3 Prozent durch 0,20 Millionen Umworbene. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,71 Millionen Kochfans zu durchwachsenen 4,1 Prozent. Eine frische Folge von «First Dates» lieferte vorher übrigens einen ungewohnt blassen Marktanteil mit bloß 5,3 Zielgruppen-Prozent (0,07 Millionen). Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,39 Millionen zu schmalen 3,0 Prozent.



In der Zielgruppe Oberwasser hatte zur Primetime Muttersender RTL: Dort schoss «Inside AIDA - Die Geheimnisse des Kreuzfahrtgiganten» richtig durch die Decke. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich ganz tolle 20,8 Prozent durch 0,75 Millionen - das ist der bisherige Bestwert der Inside-Reihe. Insgesamt kam die Sehbeteiligung auch in einen feierlichen Bereich von 11,4 Prozent ob 2,35 Millionen - Werte, die deutlich über der Sendernorm prangen. Eine neue Ausgabe «Stern TV» lieferte im Anschluss einen entsprechend optimierten Marktanteil im Vergleich zu den geschwächten Vormonaten. Gute 13,9 Zielgruppen-Prozent (0,33 Millionen) zeigte der Tacho. Insgesamt verfolgten die Hallaschka-Sendung 1,22 Millionen zu einstelligen, aber noch respektablen 9,3 Prozent. Ärztin Carola Holzner meldete sich vor zwei Wochen mit neuen Folgenzurück bei VOX . Ihren bisherigen Rekord von 9,6 Prozent konnte sie zunächst jedoch nicht bedienen - Startwerte in Höhe 6,9 und 7,1 Prozent bewegten sich zum Staffelstart im mäßig durchwachsenen Bereich. Wie sich der Trend im weiteren gestalten würde, konnte unter anderem gestern, am 15. April, beobachtet werden.Gestern war man beständig auf diesem Mittelmäßigen Niveau: Die Sendung sicherte sich nun ähnliche 7,0 Prozent durch 0,25 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe. Insgesamt standen 0,79 Millionen auf dem Papier, das führte nur zu dünnen 3,8 Prozent. Im Anschluss sendete VOX eine neue Folge. Die Folge knallte auf 0,28 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent gesamt. Bei den jungen Erwachsenen standen reduzierte 0,10 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei sehr zähen 4,6 Prozent.am Vorabend lief erfreulich und holte schöne 9,3 Prozent durch 0,20 Millionen Umworbene. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,71 Millionen Kochfans zu durchwachsenen 4,1 Prozent. Eine frische Folge vonlieferte vorher übrigens einen ungewohnt blassen Marktanteil mit bloß 5,3 Zielgruppen-Prozent (0,07 Millionen). Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,39 Millionen zu schmalen 3,0 Prozent.In der Zielgruppe Oberwasser hatte zur Primetime Muttersender RTL: Dort schossrichtig durch die Decke. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich ganz tolle 20,8 Prozent durch 0,75 Millionen - das ist der bisherige Bestwert der Inside-Reihe. Insgesamt kam die Sehbeteiligung auch in einen feierlichen Bereich von 11,4 Prozent ob 2,35 Millionen - Werte, die deutlich über der Sendernorm prangen. Eine neue Ausgabelieferte im Anschluss einen entsprechend optimierten Marktanteil im Vergleich zu den geschwächten Vormonaten. Gute 13,9 Zielgruppen-Prozent (0,33 Millionen) zeigte der Tacho. Insgesamt verfolgten die Hallaschka-Sendung 1,22 Millionen zu einstelligen, aber noch respektablen 9,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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