Primetime-Check

Dienstag, 14. April 2026

Fabian Riedner von 15. April 2026, 08:35 Uhr

Wie erfolgreich war «TV total» bei ProSieben? Hatte Dieter Bohlen bei «Deutschland sucht den Superstar» steigende Zuschauerzahlen?

«Die Notärztin» und «In aller Freundschaft» erreichten am Dienstagabend 2,88 und 3,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,3 und 15,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 7,7 und 7,6 Prozent eingefahren. «Report München» mit einer Dokumentation über Linksextremismus sicherte sich nur 1,78 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent, die «Tagesthemen» kamen auf 1,80 Millionen und 11,9 Prozent. Die Programme verbuchten 3,3 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



Das ZDF setzte auf «Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit» und «frontal», die Informationssendungen brachten 2,13 und 1,73 Millionen zustande. Die Marktanteile wurden auf 9,8 und 8,2 Prozent beziffert, bei den jungen Leuten wurden 8,5 und 7,9 Prozent gemessen. 3,32 Millionen Menschen verfolgten das «heute journal», das 17,4 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 11,7 Prozent generiert. Die «37°»-Dokumentation über Einhundertjährige zog 1,64 Millionen Zuschauer an. Die Marktanteile lagen bei 10,6 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen.



Die vierte Ausgabe von «Deutschland sucht den Superstar» überzeugte 1,58 Millionen Zuschauer, die 22. Staffel verbuchte 0,35 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen und kam auf 9,6 Prozent. Die Sendung «Extra» holte bis Mitternacht noch 0,90 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent bei den jungen Menschen. Sat.1 setzte auf «Navy CIS»: Zunächst holte die neue Geschichte 1,16 Millionen, die Wiederholung im Anschluss nur 1,10 Millionen. Die Sendungen erreichten 5,7 und 4,8 Prozent. Bei ProSieben erreichten «TV total» und «Experte für alles» 1,00 und 0,33 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 12,3 und 5,7 Prozent beziffert.



Die Premiere von «Sing meinen Song  Das Tauschkonzert» fand vor 1,18 Millionen Menschen statt, danach verbuchte «Hot oder Schrott  Die Allestester» noch 0,43 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile der Sendungen lagen bei 13,0 und 6,0 Prozent. Bei RTLZWEI liefen «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?» sowie «Hart Rot Gold  Armutskarte Deutschland». Die Sendungen sicherten sich 0,62 und 0,38 Millionen Zuschauer und holten 6,2 und 5,2 Prozent bei den Werberelevanten. «Coach Carter» brachte 0,43 Millionen Menschen zu Kabel Eins, der Spielfilm mit Samuel L. Jackson aus dem Jahr 2004 erzielte 5,0 Prozent bei den Umworbenen. «Shaft  noch Fragen?» erreichte im Anschluss 3,2 Prozent.

underreichten am Dienstagabend 2,88 und 3,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,3 und 15,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 7,7 und 7,6 Prozent eingefahren.mit einer Dokumentation über Linksextremismus sicherte sich nur 1,78 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent, diekamen auf 1,80 Millionen und 11,9 Prozent. Die Programme verbuchten 3,3 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das ZDF setzte aufund, die Informationssendungen brachten 2,13 und 1,73 Millionen zustande. Die Marktanteile wurden auf 9,8 und 8,2 Prozent beziffert, bei den jungen Leuten wurden 8,5 und 7,9 Prozent gemessen. 3,32 Millionen Menschen verfolgten das, das 17,4 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 11,7 Prozent generiert. Die-Dokumentation über Einhundertjährige zog 1,64 Millionen Zuschauer an. Die Marktanteile lagen bei 10,6 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen.Die vierte Ausgabe vonüberzeugte 1,58 Millionen Zuschauer, die 22. Staffel verbuchte 0,35 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen und kam auf 9,6 Prozent. Die Sendungholte bis Mitternacht noch 0,90 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent bei den jungen Menschen. Sat.1 setzte auf: Zunächst holte die neue Geschichte 1,16 Millionen, die Wiederholung im Anschluss nur 1,10 Millionen. Die Sendungen erreichten 5,7 und 4,8 Prozent. Bei ProSieben erreichtenund1,00 und 0,33 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 12,3 und 5,7 Prozent beziffert.Die Premiere vonfand vor 1,18 Millionen Menschen statt, danach verbuchtenoch 0,43 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile der Sendungen lagen bei 13,0 und 6,0 Prozent. Bei RTLZWEI liefensowie. Die Sendungen sicherten sich 0,62 und 0,38 Millionen Zuschauer und holten 6,2 und 5,2 Prozent bei den Werberelevanten.brachte 0,43 Millionen Menschen zu Kabel Eins, der Spielfilm mit Samuel L. Jackson aus dem Jahr 2004 erzielte 5,0 Prozent bei den Umworbenen.erreichte im Anschluss 3,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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