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Wie immer: Abwärts nach «TV total»

Fabian Riedner von 15. April 2026, 08:31 Uhr

Bereits mit «Experte für alles» wurde die Reichweite gedrittelt. Vor allem die Show «The Race» hatte nach Mitternacht Probleme.

Auch in dieser Woche konnte sich die ProSieben-Geschäftsleitung über das Ergebnis von «TV total» freuen. 1,00 Millionen Menschen verfolgten Sebastian Pufpaff, der 4,6 Prozent Marktanteil holte. Die Produktion aus dem Hause Brainpool sicherte sich 0,47 Millionen junge Zuschauer und führte zu 12,3 Prozent. Im Anschluss ging «Experte für alles» auf Sendung, dessen Werte meist deutlich abfallen. Am Dienstag schalteten nur 0,33 Millionen Zuschauer ein, das führte zu 1,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 5,7 Prozent beziffert.



Um 22.25 Uhr startete die erste von zwei «Most Wanted»-Episoden am Abend. Helfer auf beiden Seiten, in der René Casselly einen Notfallplan aktivierte, brachte der Fernsehstation aus Unterföhring 0,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und 1,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 Millionen ermittelt, sodass man auf 5,1 Prozent kam.



In der zweiten Geschichte wurden Marvin und Calvin Kleinen gejagt, für Mirja du Mont, Janine Kunze und die anderen Targets führten alle Wege nach Köln. «Most Wanted» überzeugte 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, das sorgte für einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,07 Millionen eingefahren, das brachte immerhin 4,9 Prozent.



Zwischen 00.30 und 01.40 Uhr sendete «The Race» mit der Folge Party-Nächte und Grenzprobleme. Alle Teams machten sich auf den langen Weg in Richtung Laos. Essow und JP nutzten ihre letzte Nacht in Hanoi allerdings lieber, um zu feiern. Das Unterfangen bescherte ProSieben 0,04 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,01 Prozent auf der Uhr, die Reichweite lag bei 1,9 Millionen.

Auch in dieser Woche konnte sich die ProSieben-Geschäftsleitung über das Ergebnis vonfreuen. 1,00 Millionen Menschen verfolgten Sebastian Pufpaff, der 4,6 Prozent Marktanteil holte. Die Produktion aus dem Hause Brainpool sicherte sich 0,47 Millionen junge Zuschauer und führte zu 12,3 Prozent. Im Anschluss gingauf Sendung, dessen Werte meist deutlich abfallen. Am Dienstag schalteten nur 0,33 Millionen Zuschauer ein, das führte zu 1,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 5,7 Prozent beziffert.Um 22.25 Uhr startete die erste von zwei-Episoden am Abend. Helfer auf beiden Seiten, in der René Casselly einen Notfallplan aktivierte, brachte der Fernsehstation aus Unterföhring 0,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und 1,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 Millionen ermittelt, sodass man auf 5,1 Prozent kam.In der zweiten Geschichte wurden Marvin und Calvin Kleinen gejagt, für Mirja du Mont, Janine Kunze und die anderen Targets führten alle Wege nach Köln.überzeugte 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, das sorgte für einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,07 Millionen eingefahren, das brachte immerhin 4,9 Prozent.Zwischen 00.30 und 01.40 Uhr sendete ProSieben auchmit der Folge Party-Nächte und Grenzprobleme. Alle Teams machten sich auf den langen Weg in Richtung Laos. Essow und JP nutzten ihre letzte Nacht in Hanoi allerdings lieber, um zu feiern. Das Unterfangen bescherte ProSieben 0,04 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,01 Prozent auf der Uhr, die Reichweite lag bei 1,9 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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