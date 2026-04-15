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«Deutschland sucht den Superstar» rutscht aus

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Beim Gesamtpublikum ist die Sendung weiterhin eine Enttäuschung, bei den jungen Menschen fuhr man mit 0,35 Millionen ein Staffeltief ein.

Am Dienstagabend strahlte RTL die vierte neue Folge von «Deutschland sucht den Superstar» aus. Die bisherigen Werte lagen bei 1,58, 1,80 und 1,55 Millionen und deuten nicht darauf hin, dass hier eine Nation bei der Talentsuche mitfiebert. Bei den Umworbenen stieg die Beteiligung sukzessive von 0,36 über 0,40 auf 0,42 Millionen.

In Folge vier standen Yagmur Yagan, Noemi Stefaniak, Jean-Luc Wagner, Pamela Czuczman, Delijah Haile, Maric Verch, Arber Kelmendi, Louis Kuschnir, Marie Tavitha Kilonzo, Marie Emylie Marques Moreira, Lukas Weiß, Zeliha Coban, Muhammed Majed und Nestan Stascheit vor Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück. 1,58 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten ein, das bedeutete einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Die vierte Folge sicherte sich mit 0,5 Millionen Umworbene das schlechteste Ergebnis. Der Marktanteil lag bei 9,6 Prozent.

Bei «Extra» wurde Heiko von Wittken gezeigt, der ein Cashback-Depot von 35.000 Euro angespart hat. Außerdem zeigte das Team den Traum von der ewigen Kreuzfahrt sowie falsche Lidstraffungen. Das Magazin mit Mareile Höppner sicherte sich 0,90 Millionen Zuschauer und sammelte 8,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Leuten wurden 0,24 Millionen aktiviert, was zu 11,0 Prozent Marktanteil führte. Das «RTL Nachtjournal» sicherte sich noch 0,65 Millionen Zuschauer, die Nachrichten des Tages fuhren 10,6 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,14 Millionen ermittelt, sodass man auf 11,6 Prozent kam.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170773
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