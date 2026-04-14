Programm-Marken: «The 50» führt Realitys an, «Tagesschau» Nachrichten

VOD-Charts

«Das Traumschiff» lief On Demand passabel. Im Mittelfeld die Krimi-Marken «Wilsberg» und «Der Alte». Erfolgreichste Ermittlungs-Reihe war «Tatort», allerdings deutlich unter der Millionen-Schwelle.

Vom 30. bis 5. April 2026 (Kalenderwoche 14) ist es bei den VOD-Programm-Marken wieder zur Dominanz der Nachrichten-Marken gekommen. Dieses mal wieder aber in umgekehrter Abfolge: Vertreten werden jene allen voran von nämlich von(1,70 Millionen),(1,30 Millionen) und(1,05 Millionen). Dazwischen schiebt sich nur das Labelmit 1,27 Millionen Kontakten.Denn auch im Folgenden tun sich vor allem alte Bekannte auf - wenngleich auf nachgelassenem Niveau:mit soliden 0,75 Millionen Kontakten sowie dermit ebenfalls 0,75 Millionen. Bezüglich der RTL-Soap ist aber noch anzumerken, dass wegen den Oster-Feiertagen auch weniger Folgen als üblich liefen.kommt übrigens noch auf ordentliche 0,61 Millionen,auf 0,53 Millionen. Knapp davor mogelt sich die Oster-Programmierungin Anbetracht passabler 0,62 Millionen. Im Mittelfeld spielen die Krimi-Marken(0,58 Millionen) und(0,56 Millionen) noch eine gewisse Rolle.Kommen wir noch zu den Realitys: Die Führung unter ihnen kann erneut Amazonsfür sich beanspruchen, das auf leicht reduzierte 0,71 Millionen Kontakte gelangt. Nicht ganz so stark, aber zumindest noch respektabel das aufs Finale zusteuerndemit 0,65 Millionen. Auf Augenhöhe, welches auf beständige 0,65 Millionen kommt.startete derweil mit vernünftigen, aber noch ausbaufähigen 0,52 Millionen ein.