Programm-Marken: «The 50» führt Realitys an, «Tagesschau» Nachrichten

Vom 30. bis 5. April 2026 (Kalenderwoche 14) ist es bei den VOD-Programm-Marken wieder zur Dominanz der Nachrichten-Marken gekommen. Dieses mal wieder aber in umgekehrter Abfolge: Vertreten werden jene allen voran von nämlich von «Tagesschau» (1,70 Millionen), «ZDFheute» (1,30 Millionen) und «ntv Nachrichten» (1,05 Millionen). Dazwischen schiebt sich nur das Label «Sportschau» mit 1,27 Millionen Kontakten.
Denn auch im Folgenden tun sich vor allem alte Bekannte auf - wenngleich auf nachgelassenem Niveau: «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» mit soliden 0,75 Millionen Kontakten sowie der «Tatort» mit ebenfalls 0,75 Millionen. Bezüglich der RTL-Soap ist aber noch anzumerken, dass wegen den Oster-Feiertagen auch weniger Folgen als üblich liefen. «Sturm der Liebe» kommt übrigens noch auf ordentliche 0,61 Millionen, «Rote Rosen» auf 0,53 Millionen. Knapp davor mogelt sich die Oster-Programmierung «Das Traumschiff» in Anbetracht passabler 0,62 Millionen. Im Mittelfeld spielen die Krimi-Marken «Wilsberg» (0,58 Millionen) und «Der Alte» (0,56 Millionen) noch eine gewisse Rolle.
Kommen wir noch zu den Realitys: Die Führung unter ihnen kann erneut Amazons «The 50» für sich beanspruchen, das auf leicht reduzierte 0,71 Millionen Kontakte gelangt. Nicht ganz so stark, aber zumindest noch respektabel das aufs Finale zusteuernde «Promis unter Palmen» mit 0,65 Millionen. Auf Augenhöhe «Germany's Next Topmodel», welches auf beständige 0,65 Millionen kommt. «Temptation Island» startete derweil mit vernünftigen, aber noch ausbaufähigen 0,52 Millionen ein.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel