Zora Klipp: Plötzlich stehen die Profis unter Druck

Interview

Moderatorin Klipp spricht über das neue Duell-Format der «Küchenschlacht», nervöse Spitzenköche und emotionale Momente und erklärt, warum die Hobbyköche plötzlich im Vorteil sind.

Anders ist auf jeden Fall, dass die Profis selbst am Herd stehen und sich beweisen müssen. Sie treten in direkten Duellen gegen Hobbyköche an. Außerdem kochen wir in zwei Spielrunden und nicht nur in einer wie im Nachmittagsformat.Die Hobbyköche, die antreten, bringen extrem starke Rezepte mit und haben  im Gegensatz zu den Profis  die Möglichkeit, sich gezielt vorzubereiten und ihre Gerichte zu üben. Das verschafft ihnen einen klaren Vorteil, sodass am Ende durchaus ein fairer Wettkampf entsteht.Die Hände zittern auf jeden Fall  sowohl bei den Profis als auch bei den Hobbyköchen. Allein durch das größere Publikum im Studio entsteht eine ganz besondere, deutlich intensivere Atmosphäre.Mein Herz schlägt tatsächlich immer ein bisschen mehr für die Hobbyköche, weil sie sich unglaublich viel Mühe geben, tolle Rezepte entwickeln und viel Vorbereitung in die Sendung stecken. Umso schöner wäre es natürlich, wenn es einem Team gelingt, die Profis zu schlagen.Es ist ein bisschen von beidem. Einerseits kennen sie das Studio, die Abläufe und teilweise auch die Profis. Andererseits ist der Druck deutlich höher, weil sie diesmal nicht gegen andere Hobbyköche antreten, sondern im Team gegen echte Profis kochen.Das müssen sie sogar  und genau das macht es so unterhaltsam. Plötzlich geht es um Zutaten oder Gerichte, die sie vielleicht lange nicht mehr gekocht haben, oder um Herausforderungen, die in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden müssen. Da muss man das gewohnte Niveau manchmal kurz hinter sich lassen.Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Wenn zum Beispiel ein Fleisch nicht perfekt gegart ist, das Gericht aber geschmacklich und in den Beilagen überzeugt, kann es trotzdem viele Punkte holen. Am Ende zählt immer das Gesamtbild aus Technik, Geschmack und Idee.In einer Sendung hat eine Hobbyköchin von beiden Juroren die Höchstpunktzahl bekommen und vor Freude angefangen zu weinen. Solche Momente sind natürlich sehr berührend.Auf jeden Fall. Es werden sicher auch viele Menschen einschalten, die die «Küchenschlacht» am Nachmittag bisher nicht kennen. Da möchte ich natürlich bestmöglich moderieren und das Publikum gut durch den Abend führen.Im Mittelpunkt stehen vor allem die Menschen hinter den Gerichten: ihre Geschichten, ihre Motivation und ihre Leidenschaft fürs Kochen. Es geht darum zu zeigen, wie viel Persönlichkeit in einem Teller stecken kann  und wie unterschiedlich die Wege zum perfekten Gericht sind.Wir spielen in zwei Runden, in denen jeweils viele Punkte vergeben werden. Dadurch bleibt es bis zum Schluss spannend, und gleichzeitig steht das Kochen durchgehend im Fokus, weil beide Teams permanent am Herd arbeiten.Auf jeden Fall. Sowohl in der XXL-Ausgabe als auch im Nachmittagsformat entstehen immer wieder tolle Ideen und spannende Gerichte. Davon lasse ich mich sehr gerne inspirieren.Ich fände eine komplett süße Runde spannend  damit tun sich viele Profis erfahrungsgemäß etwas schwerer.