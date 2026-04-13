Joachim Hebel über die Zukunft der Fußballübertragung: Der Kommentator ist Begleiter, nicht Hauptdarsteller

Interview

Sky-Kommentator Joachim Hebel spricht über Datenflut, Emotionen und neue Medien und erklärt, warum Fußball im Fernsehen heute komplexer, aber nicht unbedingt besser geworden ist.

Als wir damals selbst noch Zuschauer waren, war es viel schwieriger, an Informationen zu kommen. Heutzutage durch die digitalen Medien ist die Recherche viel leichter geworden - und dadurch kann man viel mehr Tiefe erreichen. Während des Spiels erhält man Live-Daten, das gab es früher auch nicht. Und dann, wie dann im Nachhinein damit umgegangen wird. Kommentare, Zuschriften auf Sozialen Medien sind ganz normal. Natürlich die Vermarktung von Sprüchen, die heute ganz anders verbreitet werden.Ich sage immer: man kann nicht zu klug sein. Also kann man auch nicht zu viel sehen. Man muss es halt dosiert und nützlich einsetzen.Mich als Person braucht es nicht für ein gutes Fußballspiel. Aber es braucht schon jemanden, der einen an die Hand nimmt, erklärt und analysiert. Ein Kommentator ist wichtig. Aber die Geschichte schreibt das Spiel - und dadurch entstehen die Emotionen. Ich kann den Zusehenden meine Emotion mitgeben, meine Rechercheergebnisse zum besseren Verständnis an die Hand geben. Aber: ich bin nicht Akteur, sondern Begleiter. Somit also untergeordnet. Das muss man sich immer wieder klarmachen.Auch da muss man mit der Zeit gehen. Es ist, wie es ist. Alles verlagert sich ins Internet - somit auch der Sport und auch die damit verbundene Verwertung.Jeder kann sich mittlerweile über jedes Thema informieren. Bedeutet für uns, dass wir noch mehr auf Expertise setzen sollten und müssen. Ich kann nicht einfach nur Transfermarkt vorlesen. Das kann der Nutzer am Ende selbst auch. Dafür braucht es keinen Kommentator. Meine Recherche muss für Mehrwert sorgen.Jein. Man merkt, dass man jetzt gerade Zeitzeuge eines besonderen Moments wird. Ich habe zum Beispiel damals Düsseldorf gegen Magdeburg kommentiert, als gerade in Magdeburg ein Terroranschlag verübt wurde. Da merkt man, dass jetzt jedes Wort eine gewisse Tragweite hat. Deshalb muss man vorsichtig sein. Mit Pietät. Oder ein positives Beispiel: das 7:2 von Aston Villa über Jürgen Klopp und Liverpool. Da konnte man durch Social-Media-Erwähnungen spüren, wie sekündlich mehr Leute einschalten.Das ist meistens Gefühlssache. Team A hat einen neuen Trainer. Da braucht es dann schon eine Einschätzung: Wieso der Trainerwechsel? Wo war der Neue zuvor? Was ändert sich? Bei einem 4:4 brauche ich nicht mehr viel erklären und analysieren. Da geht man einfach mit.Ja, ich denke schon. Und viele wollen das auch. Es muss halt vereinfacht eingebaut werden. Nicht, weil die Leute dumm sind - sondern weil das Bild ja weiterläuft. Es muss für das Medium verständlich sein.Naja, der Fußball wird immer größer. Man merkt, wie man auch immer auf genau solche Themen angesprochen wird. Fußball ist der größte Sport der Welt. Das zieht Sponsoren an - und die großen Player wollen das dann übertragen. Der Live-Sport funktioniert mehr denn je - und mehr als alle anderen Formate derzeit. Deshalb wird Live-Sport immer interessanter.Die Welt wird immer undurchsichtiger und alles immer komplexer. Der Kommentator wird weitaus tiefer blicken und einschätzen müssen.