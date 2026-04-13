Vermischtes

Enteractive und Beta Film schließen Content-Partnerschaft

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Die Hamburger Enteractive GmbH übernimmt künftig umfassende Content-Management-Dienstleistungen für Beta Film.

Die Enteractive GmbH und Beta Film bauen ihre Zusammenarbeit aus: Künftig wird Enteractive zentrale Content-Management-Services für die umfangreiche Filmbibliothek des Münchner Unternehmens übernehmen. Die Kooperation ist langfristig angelegt und umfasst zahlreiche technische und organisatorische Dienstleistungen.

Im Rahmen der Partnerschaft verantwortet Enteractive unter anderem die Anlieferung und Archivierung von Medieninhalten, deren Aufbereitung sowie Distribution. Hinzu kommen Aufgaben wie Metadaten-Management, Untertitelung, Video- und Audio-Bearbeitung sowie Analyse und Reporting. Die Umsetzung erfolgt über die hauseigene Plattform TODOS, die als Software-as-a-Service-Lösung entwickelt wurde.

Die Bibliothek von Beta Film zählt zu den größten in Europa und umfasst zahlreiche international erfolgreiche Produktionen wie «Babylon Berlin», «Gomorrah» und «Der Schwarm». Auch preisgekrönte Filme wie «Systemsprenger» oder «Das Leben der Anderen» gehören zum Portfolio des Unternehmens. Beide Partner betonen die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: Während Enteractive seine Position als technischer Dienstleister in der internationalen Medienbranche weiter stärken will, sieht Beta Film in der Kooperation eine Möglichkeit, die Verwaltung und Distribution seiner Inhalte effizienter zu gestalten. Mit dem Deal unterstreichen beide Unternehmen die wachsende Bedeutung professioneller Content-Management-Lösungen im globalen Film- und Seriengeschäft  insbesondere angesichts stetig wachsender Bibliotheken und steigender Anforderungen im internationalen Vertrieb.

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