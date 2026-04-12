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Primetime-«WWDS»: Sieg bei den 14-49-Jährigen

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Angetreten waren unter anderen folgende prominente Rategäste an: Dietmar Bär, Ilka Bessin, Vincent Gross, Harald Krassnitzer, Kaya Yanar.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat eine weitere Primetime-Ausstrahlung seiner Quizshow «Wer weiß denn sowas XXL» über die Bühne gebracht. Konkret der Fall war dies am gestrigen Samstag, den 11. April 2026 ab 20.15 Uhr. Die frische Aufzeichnung war wieder abendfüllend bis 23.25 Uhr Strecke zu sehen. Angetreten waren unter anderen folgende prominente Rategäste an: Dietmar Bär, Ilka Bessin, Vincent Gross, Harald Krassnitzer, Kaya Yanar. Konnten sie das Interesse an der Sendung hochhalten?

Schauen wir uns die nun zur Verfügung stehenden Daten an, dann lässt sich resümieren, dass besagte Konstellationen am Gesamtmarkt einen merklichen Abschwung zeitigte: Die Sehbeteiligung insgesamt sank folglich von 4,68 auf 4,02 Millionen Fans, die auch den Marktanteil von 21,6 auf 20,0 Prozent sinken ließen - das waren trotz Entfernung zur Fünf-Millionen-Marke schöne Zahlen, die gar nicht so weit hinter dem ZDF lagen, wo der Krimi auch deutlich unter eben dieser verblieb. Bei den Jungen ergab sich derweil ein klar überdurchschnittlicher Marktanteil von 13,4 Prozent durch ebenfalls reduzierte 0,48 Millionen, die dennoch der Markführung in diesem Segment entsprachen, noch vor RTL.

Anschließend kamen späte «Tagesthemen». Informieren ließen sich wiederum 2,19 Millionen Menschen bei richtig guten 18,0 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es solide 9,8 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse noch auf 0,25 Millionen gehalten wurde. Sportlich gings am Vorabend zu mit «Sportschau»-Zusammenfassungen der Männer-Bundesliga. Jene fuhren stattliche 20,8 Prozent gesamt (3,24 Millionen) wie schöne 13,4 Prozent Jüngere (0,28 Millionen) auf.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170699
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