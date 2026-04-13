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Tina Kulow übernimmt neue Kommunikationsabteilung beim RBB

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Tina Kulow ist seit mehr als 25 Jahren im Kommunikationsbusiness. Sie war unter anderem für Software- und Social-Media-Konzerne tätig.

Tina Kulow übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Abteilung "Kommunikation" im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die neue Einheit entsteht aus der Fusion der Teams "Presse und Information" sowie "Marketing und PR". Die Abteilung steuert und koordiniert die interne und externe Kommunikation des Senders und ist unmittelbar bei Intendantin Ulrike Demmer angesiedelt.

Tina Kulow ist seit mehr als 25 Jahren im Kommunikationsbusiness. Zuletzt war sie als selbstständige strategische Kommunikationsberaterin tätig. Für das Softwareunternehmen SAP verantwortete sie als Vice President Communications die Unternehmenskommunikation in Deutschland. Davor war sie 11 Jahre bei dem Technologiekonzern Meta/Facebook tätig und leitete dort zuletzt als Senior Director die Kommunikation in Zentral- und Ost-Europa. Tina Kulow verantwortete die Kommunikationsstrategie für die Social Media Plattform in Kontinentaleuropa und baute dort unter anderem die Kommunikations- und Agentur-Teams auf.

Ulrike Demmer, rbb-Intendantin: "Tina Kulow ist eine profilierte und erfahrene Managerin in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation.[...] Ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft sind wertvoll für den rbb, der gerade in einem umfassenden Veränderungsprozess steckt. Tina Kulow wird im Rahmen dieser Transformation die Kommunikation und das Marketing des Senders neu aufstellen, aufbauend auf der Arbeit unserer beiden bewährten Teams. Wir freuen uns sehr, dass Tina Kulow bei diesem Neustart die Verantwortung übernimmt."

Tina Kulow: "Ich freue mich, die Leitung der neu fusionierten Bereiche Presse und Marketing beim rbb zu übernehmen und gemeinsam mit den Teams den Auftritt des rbb nach außen und den Dialog nach innen neu zu denken, strategisch weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Es gibt viel zu tun und zu erzählen, ich freue mich sehr auf die Kolleginnen und Kollegen im rbb und unsere gemeinsame Aufgabe."

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