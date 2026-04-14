International

Netflix präsentiert Tennis-Offensive für 2026

von

Mit neuen Dokus und einem Live-Event setzt Netflix verstärkt auf den Tennissport.

Netflix baut sein Sportportfolio weiter aus und hat eine Reihe neuer Tennisformate für 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt stehen dabei dokumentarische Einblicke in die Karrieren großer Stars sowie ein internationales Live-Event. Den Auftakt macht am 29. Mai die vierteilige Doku-Serie «Rafa», die sich dem Karriereende von Rafael Nadal widmet. Die Produktion begleitet den spanischen Ausnahmesportler in seiner letzten Phase als Profi und gewährt persönliche Einblicke in seinen Abschied vom Tennis. Neben sportlichen Höhepunkten stehen auch körperliche Herausforderungen und emotionale Momente im Fokus.

Am 29. Juni folgt mit «Chris & Martina: The Final Set» ein Dokumentarfilm über die legendäre Rivalität zwischen Chris Evert und Martina Navratilova. Der Film beleuchtet nicht nur ihre sportlichen Duelle, sondern auch ihren gemeinsamen Kampf gegen Krebs und die Entwicklung ihrer Beziehung über Jahrzehnte hinweg.

Im Herbst setzt Netflix zudem auf Live-Sport: Mit dem «Six Kings Slam» wird im Oktober ein internationales Tennis-Event aus Riad übertragen. Dabei treten einige der besten Spieler der ATP-Tour gegeneinander an, nachdem Jannik Sinner die Ausgabe 2025 für sich entscheiden konnte.



Kurz-URL: qmde.de/170727
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelFOX Nation startet zweite Staffel von «What Did I Miss?»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England Drehstart für «Legacy of Spies»: Starbesetzung wächst weiter England BBC bestellt zwei neue Wales-Dramen: «Old Town Murders» und «The Witch Farm» International «MasterChef Australia»: 18. Staffel startet im April England «Ronan Keatings Wild Atlantic»: BBC zeigt persönliche Reise entlang Irlands Küste International «Glory»: Netflix zeigt ersten Teaser zur indischen Boxing-Serie International «Emily in Paris» dreht Staffel 6 mit neuen Schauplätzen in Europa England Sky UK zeigt «Chernobyl» im Free-TV

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung