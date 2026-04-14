Netflix präsentiert Tennis-Offensive für 2026

Netflix baut sein Sportportfolio weiter aus und hat eine Reihe neuer Tennisformate für 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt stehen dabei dokumentarische Einblicke in die Karrieren großer Stars sowie ein internationales Live-Event. Den Auftakt macht am 29. Mai die vierteilige Doku-Serie «Rafa», die sich dem Karriereende von Rafael Nadal widmet. Die Produktion begleitet den spanischen Ausnahmesportler in seiner letzten Phase als Profi und gewährt persönliche Einblicke in seinen Abschied vom Tennis. Neben sportlichen Höhepunkten stehen auch körperliche Herausforderungen und emotionale Momente im Fokus.
Am 29. Juni folgt mit «Chris & Martina: The Final Set» ein Dokumentarfilm über die legendäre Rivalität zwischen Chris Evert und Martina Navratilova. Der Film beleuchtet nicht nur ihre sportlichen Duelle, sondern auch ihren gemeinsamen Kampf gegen Krebs und die Entwicklung ihrer Beziehung über Jahrzehnte hinweg.
Im Herbst setzt Netflix zudem auf Live-Sport: Mit dem «Six Kings Slam» wird im Oktober ein internationales Tennis-Event aus Riad übertragen. Dabei treten einige der besten Spieler der ATP-Tour gegeneinander an, nachdem Jannik Sinner die Ausgabe 2025 für sich entscheiden konnte.
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