US-Fernsehen

Netflix zeigt ersten Teaser zu «Little House on the Prairie»

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Die Neuverfilmung von «Unsere kleine Farm» startet am 9. Juli weltweit bei Netflix.

Netflix hat den ersten Teaser zur neuen Serienadaption von «Little House on the Prairie» veröffentlicht. Die Produktion basiert auf den bekannten Büchern von Laura Ingalls Wilder und wird ab dem 9. Juli weltweit verfügbar sein  alle Episoden erscheinen zum Start. Im Mittelpunkt steht die Familie Ingalls, die für ein neues Leben alles hinter sich lässt und sich in der amerikanischen Prärie eine Existenz aufbauen will. Die Serie verbindet dabei klassische Familiengeschichte mit Elementen eines Survival-Dramas und erzählt zugleich vom Leben im frühen amerikanischen Westen.

Als Showrunnerin fungiert Rebecca Sonnenshine, die bereits an Serien wie «The Boys» oder «The Vampire Diaries» gearbeitet hat. Produziert wird das Projekt von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Anonymous Content.

Die neue Version von «Little House on the Prairie» versteht sich als moderne Neuinterpretation der Vorlage und will die bekannten Geschichten aus einem zeitgemäßen Blickwinkel erzählen. Im Fokus stehen dabei sowohl die Herausforderungen des Lebens auf der Frontier als auch die persönlichen Beziehungen innerhalb der Familie.



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