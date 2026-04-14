«Everyone Is Doing Great» findet neues Zuhause bei Netflix

Die Serie «Everyone Is Doing Great» wechselt die Plattform: Netflix hat sich im Rahmen eines Lizenzdeals mit Sony Pictures Television die globalen Rechte an den ersten beiden Staffeln gesichert. Damit erhält die Produktion erstmals eine weltweite Auswertung über einen großen Streamingdienst. Bislang war die Serie bei Hulu Zuhause.
Gleichzeitig steht auch der Starttermin fest: Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Comedy wird am 11. Mai ihre globale Premiere feiern. Die Serie stammt von James Lafferty und Stephen Colletti, die zugleich auch vor der Kamera stehen. Im Mittelpunkt stehen ehemalige Serienkollegen, deren Leben nach dem Karrierehöhepunkt eine neue Richtung einschlägt. Die Geschichte verbindet humorvolle und emotionale Elemente und beleuchtet Themen wie Freundschaft, Selbstfindung und den Umgang mit unerwarteten Lebensverläufen.
Neben Lafferty und Colletti gehören Alexandra Park und Cariba Heine zur Stammbesetzung. In der zweiten Staffel treten zudem mehrere Gaststars auf, darunter Jamie Chung und Bryan Greenberg. Die erste Staffel wurde bereits im Jahr 2021 veröffentlicht.
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