US-Fernsehen

«Everyone Is Doing Great» findet neues Zuhause bei Netflix

von

Die Indie-Comedy startet mit Staffel zwei am 11. Mai weltweit bei Netflix.

Die Serie «Everyone Is Doing Great» wechselt die Plattform: Netflix hat sich im Rahmen eines Lizenzdeals mit Sony Pictures Television die globalen Rechte an den ersten beiden Staffeln gesichert. Damit erhält die Produktion erstmals eine weltweite Auswertung über einen großen Streamingdienst. Bislang war die Serie bei Hulu Zuhause.

Gleichzeitig steht auch der Starttermin fest: Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Comedy wird am 11. Mai ihre globale Premiere feiern. Die Serie stammt von James Lafferty und Stephen Colletti, die zugleich auch vor der Kamera stehen. Im Mittelpunkt stehen ehemalige Serienkollegen, deren Leben nach dem Karrierehöhepunkt eine neue Richtung einschlägt. Die Geschichte verbindet humorvolle und emotionale Elemente und beleuchtet Themen wie Freundschaft, Selbstfindung und den Umgang mit unerwarteten Lebensverläufen.

Neben Lafferty und Colletti gehören Alexandra Park und Cariba Heine zur Stammbesetzung. In der zweiten Staffel treten zudem mehrere Gaststars auf, darunter Jamie Chung und Bryan Greenberg. Die erste Staffel wurde bereits im Jahr 2021 veröffentlicht.

Kurz-URL: qmde.de/170724
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Southern Bastards»: Erin Kellyman und Tim McGraw verstärken Hulu-Pilotnächster ArtikelNetflix zeigt ersten Teaser zu «Little House on the Prairie»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Dreh für «Tod am Rennsteig» mit Familiengrab gestartet

Im Thüringer Wald entsteht aktuell ein neuer Fall der Reihe «Tod am Rennsteig», der 2027 im Ersten ausgestrahlt werden soll.

So lief das «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»-Comeback

Sat.1 startete gestern um 18:55 Uhr in die sage und schreibe 19. Staffel von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich». Und so lief das Comeback nach gut zwei Monaten!

Netflix zeigt ersten Teaser zu «Little House on the Prairie»

Die Neuverfilmung von «Unsere kleine Farm» startet am 9. Juli weltweit bei Netflix.

«Hitster»: Vom Gesellschaftsspiel zur TV-Show - Mit Erfolg?

2022 schenkte Marcus Carleson mit dem Verlag Jumbo Spiele dem Party-Spiel-Genre einen neuen "Hit". «Hitster» verbindet Ratespaß mit Musik und gibt es seit gestern Abend auch bei RTL.

Netflix präsentiert Tennis-Offensive für 2026

Mit neuen Dokus und einem Live-Event setzt Netflix verstärkt auf den Tennissport.

ABC verlängert «Will Trent» und «The Rookie»

Die beiden Crime-Serien kehren mit neuen Staffeln zurück.

«Showtime»: So performte der neue Köln-«Tatort»

Ballauf und Schenk stehen schon für erfolgreiche «Tatort»-Folgen - dann mischt auch noch Max Giermann als Star einer Kindershow mit geheimen Abgründen die Story auf.

Primetime-Check: Sonntag, 12. April 2026

Ein neuer «Tatort» aus Köln oder eher «Rosamunde Pilcher» aus Mainz? Unterföhring bietet Andrea Petković-Show zum Diebstahl an oder soll es lieber DER Tanz-Film aus Grünwald sein?

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen FOX Nation startet zweite Staffel von «What Did I Miss?» US-Fernsehen Netflix zeigt ersten Teaser zu «Little House on the Prairie» US-Fernsehen «Southern Bastards»: Erin Kellyman und Tim McGraw verstärken Hulu-Pilot US-Fernsehen ABC verlängert «Will Trent» und «The Rookie» US-Fernsehen «4X20: Quick Hits»: Hulu zeigt Trailer zur Cannabis-Anthologie US-Fernsehen «BBQ Brawl»: Food Network schickt neue Staffel ins Rennen US-Fernsehen «Harlem Globetrotters: Secrets of the City»: AspireTV dreht zweite Staffel

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung