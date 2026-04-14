«Southern Bastards»: Erin Kellyman und Tim McGraw verstärken Hulu-Pilot

US-Fernsehen

Der Crime-Stoff baut sein Ensemble weiter aus und verpflichtet zwei weitere Hauptdarsteller.

Der in Entwicklung befindliche Hulu-Pilotbekommt prominenten Zuwachs: Erin Kellyman und Tim McGraw übernehmen zentrale Rollen und stoßen zu Kevin Bacon, der bereits zuvor für das Projekt bestätigt wurde. Für Erin Kellyman ist es die nächste größere Serienrolle nach Auftritten in Produktionen wie «The Falcon and the Winter Soldier». Tim McGraw wiederum ist neben seiner erfolgreichen Musikkarriere auch als Schauspieler bekannt und war zuletzt unter anderem in «1883» zu sehen.Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine ehemalige Soldatin, gespielt von Kellyman, die in ihre Heimat Craw County zurückkehrt, um ihren entfremdeten Vater zu finden. Statt Antworten stößt sie auf ein Geflecht aus Gewalt und organisierter Kriminalität. McGraw verkörpert dabei den einflussreichen Football-Coach Boss, der zugleich als Kopf eines kriminellen Netzwerks fungiert.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicreihe und wurde bereits im Oktober 2025 zur Pilotproduktion bei Hulu bestellt. Hinter dem Projekt stehen unter anderem Autor Bill Dubuque sowie Nia DaCosta, während Reinaldo Marcus Green den Pilotfilm inszeniert. Als Showrunner fungiert Matt Olmstead. Produziert wird «Southern Bastards» in Zusammenarbeit mit Fifth Season und weiteren Partnern. Ob aus dem Pilotprojekt eine komplette Serie entsteht, hängt vom weiteren Entwicklungsverlauf bei Hulu ab.