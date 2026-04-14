US-Fernsehen

FOX Nation startet zweite Staffel von «What Did I Miss?»

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Die Quizshow «Greg Gutfelds What Did I Miss?» kehrt am 27. April mit neuen Folgen bei FOX Nation zurück.

Der Streamingdienst FOX Nation bringt die Gameshow «Greg Gutfelds What Did I Miss?» in eine zweite Runde. Die neue Staffel startet am 27. April, gefolgt von weiteren Episoden am 4. und 11. Mai. Moderiert wird das Format erneut von Greg Gutfeld, der auch durch seine Late-Night-Show «Gutfeld!» bekannt ist.

Das Konzept bleibt unverändert: Fünf Teilnehmer verbringen mehrere Monate komplett isoliert  ohne Zugang zu Nachrichten, Internet oder sozialen Medien. Nach ihrer Rückkehr müssen sie in einem Quiz unterscheiden, welche Schlagzeilen real sind und welche erfunden wurden. Als Gewinn winken 50.000 US-Dollar.

Die Kandidaten der neuen Staffel verbrachten ihre Zeit der Isolation in Upstate New York, bevor sie nach mehreren Monaten wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrten. Unter ihnen befindet sich auch ein Rückkehrer aus der ersten Staffel, was zusätzliche Dynamik in das Format bringen soll.

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