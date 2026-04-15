Robert Rodriguez dreht Weihnachtsfilm für Paramount

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Mit «The Naughty List» kehrt Robert Rodriguez ins Familiensegment zurück und realisiert erstmals einen Animationsfilm.

Paramount Animation hat ein neues Projekt angekündigt: Regisseur Robert Rodriguez wird den Weihnachtsfilmentwickeln, schreiben, produzieren und inszenieren. Es handelt sich dabei um den ersten größeren Entwicklungstitel unter der neuen Führung des Studios. Der Film basiert auf einer Idee, an der Rodriguez bereits seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet. Ursprünglich entstand das Konzept aus Zeichnungen und Geschichten, die er gemeinsam mit seinen Kindern entwickelte. Inhaltlich soll «The Naughty List» klassische Weihnachtsthemen mit einer modernen, humorvollen Erzählweise verbinden.Für Rodriguez bedeutet das Projekt auch eine Rückkehr zu seinen kreativen Wurzeln. Bevor er als Filmemacher bekannt wurde, arbeitete er als Zeichner  nun kombiniert er beide Leidenschaften erstmals in einem Animationsfilm. In einem Statement bezeichnete er den Film als witzige, überraschende Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie.Bekannt ist Rodriguez vor allem für Filme wie «From Dusk Till Dawn» oder «Alita: Battle Angel», hat jedoch mit der «Spy Kids»-Reihe bereits erfolgreich im Familienbereich gearbeitet. Mit «The Naughty List» knüpft er nun erneut an dieses Genre an. Ein konkreter Produktionszeitplan oder ein Starttermin stehen noch nicht fest.