Mit 2,38 Millionen Fernsehzuschauern startete am Mittwoch, den 7. Januar 2026, die zehnte Staffel von «Duell der Gartenprofis» um 19.25 Uhr. Die Ausstrahlung war mit 10,7 Prozent verhältnismäßig erfolgreich für diesen Sendeplatz. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen Zusehende verbucht, der Marktanteil lag bei 7,3 Prozent. Doch bereits sieben Tage später stürzte die Reichweite auf 1,77 Millionen ab, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,14 Millionen verbucht, 3,9 Prozent Marktanteil waren untragbar.
Dann kam eine kurze Sportpause, ehe das Format am 4. Februar mit neuen Folgen weiterging. 2,02 Millionen Zuschauer bedeuteten 9,2 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,20 Millionen, die für 5,6 Prozent Marktanteil standen. Doch nach der kurzen Aufwärtsphase ging es mit 1,67 Millionen wieder abwärts, der Marktanteil fiel auf 7,5 Prozent. Besonders besorgniserregend war das Bild beim jungen Publikum: Mit 0,14 Millionen wurden nur schwache 3,5 Prozent eingefahren.
Nach einer weiteren Pause ging es am 25. Februar mit 1,96 Millionen Zuschauern weiter, der Marktanteil bewegte sich bei 9,4 Prozent. Es waren 0,17 Millionen junge Menschen dabei, es wurden 5,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Mitte März kam das Format durch weitere Zwangspausen auf 1,89 Millionen und 8,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden mit 0,13 Millionen nur 3,7 Prozent erreicht. Sieben Tage später führten 0,20 Millionen junge Menschen zu sechs Prozent. Insgesamt schalteten 1,88 Millionen ein, die für neun Prozent standen. Das Staffelfinale packte 1,90 Millionen Zuschauer und neun Prozent, bei den jungen Leuten waren mit 0,13 Millionen nur 4,1 Prozent möglich.
Die zehnte Staffel war mit 1,93 Millionen Zuschauern am Mittwochvorabend insgesamt kein Erfolg, der Marktanteil lag mit neun Prozent sechs Prozentpunkte unter dem üblichen ZDF-Wert. Auch bei den jungen Menschen kam «Duell der Gartenprofis» auf keine guten Werte: Nur 0,17 Millionen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent.
Im vergangenen Jahr liefen drei neue Folgen am Mittwoch, gefolgt von zwei Wiederholungen im Juli. Damals wurden mit 1,94 Millionen sowie 0,17 Millionen jungen Leuten fast identische Werte eingefahren, allerdings lagen die Marktanteile mit 10,4 Prozent und 5,5 Prozent noch höher. Noch absurder wird das Bild bei der 20-teiligen neunten Staffel, die ab dem 1. Juni 2025 am Sonntag um 14.10 Uhr ausgestrahlt wurde: 1,64 Millionen Zuschauer sahen die Sendung im Durchschnitt, was zu einem starken Marktanteil von 16,2 Prozent führte. Bei den jungen Menschen wurden 0,15 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei guten 8,1 Prozent. Nach diesen Erfahrungen hätte das ZDF «Duell der Gartenprofis» gar nicht erst an den Mittwochvorabend zurückholen dürfen.
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