«Malcolm in the Middle»-Revival startet mit starken Streamingzahlen

Der Neustart der Kultserie «Malcolm in the Middle» ist ein voller Erfolg: «Malcolm in the Middle: Lifes Still Unfair» verzeichnete in den ersten drei Tagen weltweit 8,1 Millionen Abrufe und ist damit die bislang meistgesehene Serienpremiere 2026 bei Disney+ und Hulu. Besonders stark performte die Serie auch international: In Lateinamerika erreichte das Revival 3,6 Millionen Views und ist dort die zweitgrößte Serienpremiere in der Geschichte von Disney+ nur «Loki» konnte noch höhere Zahlen erzielen. Gleichzeitig profitiert auch das Original: Die Abrufzahlen der ursprünglichen Serie stiegen zuletzt um mehr als 100 Prozent.
Die Serie wurde vom ursprünglichen Schöpfer Linwood Boomer entwickelt und verbindet nostalgische Elemente mit neuen Figuren und Handlungssträngen. Neben den bekannten Darstellern sind auch neue Gesichter Teil des Ensembles. Mit dem erfolgreichen Start unterstreicht Disney die anhaltende Popularität etablierter Marken im Streamingmarkt.
Malcolm leitet mittlerweile eine Lebensmittel-Hilfsorganisation, zieht seine Tochter Leah im Teenageralter groß (die seine Neigung, die vierte Wand zu durchbrechen, geerbt hat) und ist mit einer Frau namens Tristan zusammen. Lois und Hal bereiten sich auf ihren 40. Hochzeitstag vor, wobei Hal sich besonders viel Mühe gibt, um seine Zuneigung zu zeigen. Unterdessen ist Francis mit seiner Frau Piama, die mit dem ersten Kind des Paares schwanger ist, in die Garage gezogen, Reese ist davon besessen, Dinge im Haus zu reparieren, Dewey ist als Musiker auf Tournee, Jamie ist bei der Küstenwache, und Kelly (das jüngste Mitglied) kommuniziert heimlich mit Malcolm, erfährt aber bald, dass sie zur Informantin der Familie geworden ist, nachdem sie Malcolms Weigerung, am Jubiläum teilzunehmen, verraten hat. Hal und Lois stellen Malcolm zu Hause zur Rede, gerade als er dabei ist, Leah und Tristan einander vorzustellen. Malcolms Eltern sind schockiert, als sie erfahren, dass sie nun Großeltern sind, und Malcolm rennt vor allen davon.
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