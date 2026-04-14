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«Die Toten vom Bodensee» dominant - Grönemeyer bei den Jüngeren vorne

Mario Thunert von 14. April 2026, 08:49 Uhr

Damit konnten die Mainzer das Krimi-Duell mit Sat.1 für sich entscheiden.

Gestern kam wieder ein frischer ZDF-Krimi auf die Schirme. Denn bei den Mainzern stand die Ausstrahlung eines weiteren Films der Reihe «Die Toten vom Bodensee» mit dem Untertitel "Schicksalsrad" an. So weit war es am Montag, den 13. April 2026, 20:15 Uhr. Die Hauptrollen übernahmen erneut Matthias Koeberlin und Anna Friedmann. Konnten sie die Reichweiten hochhalten?



Blickt man auf die Sehbeteiligung des Falls, muss dies mehr als bejaht werden  insgesamt 6,11 Millionen zu richtig starken 25,9 Prozent Marktanteil kamen zustande  überdurchschnittliche Resonanzen für einen ZDF-Krimi und natürlich der klare Gesamtsieg. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von mittelprächtigen 6,0 Prozent und 0,25 Millionen zugegen. Später ging das «Heute Journal» mit den aktuellsten Infos auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,85 Millionen Menschen bei weiter klar überdurchschnittlichen 18,6 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es solide gestiegene 9,2 Prozent bei 0,38 Millionen.



Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr um das Musiker-Porträt «Grönemeyer - Alles bleibt anders». Insgesamt unterlegene 2,85 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren dabei und beförderten einen mäßigen Marktanteil von 12,1 Prozent zur Anstalt, womit man hinter «Tagesthemen» auf 2,03 Millionen zu blassen 10,1 Prozent bzw. 0,34 Millionen Junge und noch in Ordnung gehende 8,4 Prozent. Nach 23 Uhr kam die Doku «Tschernobyl 86 Der Super-GAU» auf jeweils schwache 6,7 Prozent und 5,6 Prozent der Jüngeren. Verantwortlich waren dafür 0,58 sprich 0,10 Millionen. Gestern kam wieder ein frischer ZDF-Krimi auf die Schirme. Denn bei den Mainzern stand die Ausstrahlung eines weiteren Films der Reihemit dem Untertitel "Schicksalsrad" an. So weit war es am Montag, den 13. April 2026, 20:15 Uhr. Die Hauptrollen übernahmen erneut Matthias Koeberlin und Anna Friedmann. Konnten sie die Reichweiten hochhalten?Blickt man auf die Sehbeteiligung des Falls, muss dies mehr als bejaht werden  insgesamt 6,11 Millionen zu richtig starken 25,9 Prozent Marktanteil kamen zustande  überdurchschnittliche Resonanzen für einen ZDF-Krimi und natürlich der klare Gesamtsieg. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von mittelprächtigen 6,0 Prozent und 0,25 Millionen zugegen. Später ging dasmit den aktuellsten Infos auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,85 Millionen Menschen bei weiter klar überdurchschnittlichen 18,6 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es solide gestiegene 9,2 Prozent bei 0,38 Millionen.Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr um das Musiker-Porträt. Insgesamt unterlegene 2,85 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren dabei und beförderten einen mäßigen Marktanteil von 12,1 Prozent zur Anstalt, womit man hinter ZDF und auf Augenhöhe mit RTL lag. Sehr erfreulich hingegen die Lage bei den Jüngeren, die zu tollen 14,0 Prozent (0,57 Millionen) die Ausstrahlung wählten und damit sogar den Sieg in dieser Kategorie eintüteten. Danach fielen dieauf 2,03 Millionen zu blassen 10,1 Prozent bzw. 0,34 Millionen Junge und noch in Ordnung gehende 8,4 Prozent. Nach 23 Uhr kam die Dokuauf jeweils schwache 6,7 Prozent und 5,6 Prozent der Jüngeren. Verantwortlich waren dafür 0,58 sprich 0,10 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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