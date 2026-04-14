US-Fernsehen

ABC verlängert «Will Trent» und «The Rookie»

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Die beiden Crime-Serien kehren mit neuen Staffeln zurück.

Der US-Networksender ABC setzt auf bewährte Formate: Sowohl «Will Trent» als auch «The Rookie» wurden um jeweils eine weitere Staffel verlängert. Damit geht «Will Trent» in seine fünfte Runde, während «The Rookie» sogar eine neunte Staffel erreicht.

«Will Trent», basierend auf der Buchreihe von Karin Slaughter, begleitet einen Ermittler des Georgia Bureau of Investigation, der komplexe Kriminalfälle löst und zugleich mit seiner eigenen Vergangenheit ringt. Die Serie hat sich seit ihrem Start als solides Crime-Format im Programm etabliert.

Noch erfolgreicher läuft «The Rookie»: Die Serie mit Nathan Fillion in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines Späteinsteigers bei der Polizei von Los Angeles. Über die Jahre entwickelte sich das Format zu einem festen Bestandteil des ABC-Line-ups und zählt zu den langlebigeren aktuellen Network-Serien.

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