Quotennews

«Hitster»: Vom Gesellschaftsspiel zur TV-Show - Mit Erfolg?

von

2022 schenkte Marcus Carleson mit dem Verlag Jumbo Spiele dem Party-Spiel-Genre einen neuen "Hit". «Hitster» verbindet Ratespaß mit Musik und gibt es seit gestern Abend auch bei RTL.

Wir sparen uns an dieser Stelle die Exkursion in das Gesellschaftsspiel «Hitster» - nur so viel: Das 2022 auf den Markt gebrachte Spiel bringt Karten mit QR-Codes mit sich. Diese müssen gescannt werden, sodass per Handy ein Lied abgespielt wird - Aufgabe der Mitspieler ist es, die Hits in eine chronologisch richtige Reihenfolge zu bringen. Das Konzept ist simpel, eingänglich, lädt neben dem Raten zum Mitsingen ein und ist zudem technisch per Connection zu einem großen Streamingdienst aus Luxemburg ausgereift. Rund vier Jahre später schafft es die Gesellschaftsspiel-Marke auf die Mattscheibe, denn RTL schnappte sich das Konzept und machte daraus die Show «Hitster  Die Gameshow der größten Hits».

Promis raten, Elton moderiert - das Ganze soll jedoch nicht etwa die Primetime beleben, sondern dem Köln-Sender eine Familien-Show am Vorabend ab 19 Uhr bescheren. Und zumindest zum gestrigen Auftakt gelang das auffällig gut. Die erste Ausgabe von «Hitster  Die Gameshow der größten Hits» sicherte RTL 1,43 Millionen Zuschauer und daher 6,8 Prozent am Gesamtmarkt. Das sind keine überragenden Zahlen, klar. Dennoch übertrumpft die 19 Uhr-Show direkt mit der ersten Ausgabe die im Anschluss laufenden Primetime. «Mission Impossible - Dead Reckoning» (Teil 1) kam ab 20:15 Uhr lediglich auf 1,32 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent.

Tatsächlich gelang der Musik-Rate-Show dieser Umstand auch in Sachen werberelevante Reichweite. Die klassische Zielgruppe wollte mit 0,47 Millionen Umworbenen mitraten - den Action-Spielfilm am Abend wollten hingegen lediglich 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen. Die erste Quote von «Hitster» lag damit bei starken 13,0 Prozent, Tom Cruise holte am Abend eher müde 5,6 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170709
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelSo lief das «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»-Comebacknächster ArtikelZDF blickt hinter den TikTok-Erfolg
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Ströbel gegen Baum - doch die Quoten sind kein Traum

«SdS» bekam es mit Show-Konkurrenz durch «Wer weiß denn sowas XXL» und «Deutschland sucht den Superstar» zu tun.

«Let's Dance» ist zurück am Freitag - Mit Erfolg?

Zwei ganze Wochen mussten RTL-Zuschauer am Freitagabend auf «Let's Dance» verzichten - jetzt ist die Tanzshow auf gewohntem Sendeplatz zurück. Mit Erfolg im Gepäck?

0,5 Prozent: Darstellerwechsel hat keine positiven Auswirkungen auf «Hof zum Verlieben»

Vielmehr sackte die Produktion zum Ende der Woche sogar wieder in ganz eklige Zonen, die nur knapp am Allzeittief vorbeischrammten.

Primetime-Check: Freitag, 10. April 2026

Krimi-Abend im ZDF auf der Pole? «Let's Dance» zurück bei RTL oder überrascht RTLZWEI mit «Die Mumie kehrt zurück»? Der Primetime-Freitag in der Analyse!

Primetime-Check: Samstag, 12. April 2026

Kabel Eins lag an letzter Stelle deutlich hinter Kinder-Kanälen - eine Bankrotterklärung.

So lief das «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»-Comeback

Sat.1 startete gestern um 18:55 Uhr in die sage und schreibe 19. Staffel von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich». Und so lief das Comeback nach gut zwei Monaten!

Primetime-Check: Sonntag, 12. April 2026

Ein neuer «Tatort» aus Köln oder eher «Rosamunde Pilcher» aus Mainz? Unterföhring bietet Andrea Petković-Show zum Diebstahl an oder soll es lieber DER Tanz-Film aus Grünwald sein?

«Heidi»-Comeback: 12-Jährige Neah Hefti übernimmt Hauptrolle

Es handelt sich um eine junge Schweizerin, die aktuell als Nachwuchstalent gehandelt wird.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews So lief das «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»-Comeback Quotennews Petković -Boost zum Staffel-Finale? Quotennews «Showtime»: So performte der neue Köln-«Tatort» Quotennews «Helen Dorn» verbleibt deutlich unter fünf Millionen Quotennews «DSDS» fällt auf Start-Niveau und hinter ARD zurück Quotennews Primetime-«WWDS»: Sieg bei den 14-49-Jährigen Quotennews Ströbel gegen Baum - doch die Quoten sind kein Traum

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung