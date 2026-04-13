«Hitster»: Vom Gesellschaftsspiel zur TV-Show - Mit Erfolg?

Wir sparen uns an dieser Stelle die Exkursion in das Gesellschaftsspiel «Hitster» - nur so viel: Das 2022 auf den Markt gebrachte Spiel bringt Karten mit QR-Codes mit sich. Diese müssen gescannt werden, sodass per Handy ein Lied abgespielt wird - Aufgabe der Mitspieler ist es, die Hits in eine chronologisch richtige Reihenfolge zu bringen. Das Konzept ist simpel, eingänglich, lädt neben dem Raten zum Mitsingen ein und ist zudem technisch per Connection zu einem großen Streamingdienst aus Luxemburg ausgereift. Rund vier Jahre später schafft es die Gesellschaftsspiel-Marke auf die Mattscheibe, denn RTL schnappte sich das Konzept und machte daraus die Show «Hitster Die Gameshow der größten Hits».
Promis raten, Elton moderiert - das Ganze soll jedoch nicht etwa die Primetime beleben, sondern dem Köln-Sender eine Familien-Show am Vorabend ab 19 Uhr bescheren. Und zumindest zum gestrigen Auftakt gelang das auffällig gut. Die erste Ausgabe von «Hitster Die Gameshow der größten Hits» sicherte RTL 1,43 Millionen Zuschauer und daher 6,8 Prozent am Gesamtmarkt. Das sind keine überragenden Zahlen, klar. Dennoch übertrumpft die 19 Uhr-Show direkt mit der ersten Ausgabe die im Anschluss laufenden Primetime. «Mission Impossible - Dead Reckoning» (Teil 1) kam ab 20:15 Uhr lediglich auf 1,32 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent.
Tatsächlich gelang der Musik-Rate-Show dieser Umstand auch in Sachen werberelevante Reichweite. Die klassische Zielgruppe wollte mit 0,47 Millionen Umworbenen mitraten - den Action-Spielfilm am Abend wollten hingegen lediglich 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen. Die erste Quote von «Hitster» lag damit bei starken 13,0 Prozent, Tom Cruise holte am Abend eher müde 5,6 Prozent.
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