Lisa Giehl rückt in Geschäftsführung von Wiedemann & Berg auf

Köpfe

Prof. Dr. Lisa Giehl verstärkt seit April die Führung von Wiedemann & Berg Film und W&B Television.

Bei den Produktionsfirmen Wiedemann & Berg Film und W&B Television gibt es eine personelle Veränderung in der Führungsebene: Zum 1. April wurde Lisa Giehl in die Geschäftsführung berufen. Sie übernimmt künftig die Verantwortung für den wirtschaftlich-operativen Bereich beider Unternehmen und erweitert damit das Managementteam. Giehl bleibt parallel in ihrer Funktion bei LEONINE Studios tätig, wo sie weiterhin den Bereich Filmförderung und Public Policy verantwortet. Mit der neuen Doppelrolle soll ihre Expertise sowohl in strategischen als auch operativen Fragen stärker in die Produktionsarbeit eingebracht werden. Der bisherige Geschäftsführer Max Wiedemann bleibt weiterhin Teil der Führung, wird seinen Fokus jedoch verstärkt auf seine Rolle als globaler Head of AI innerhalb der Mediawan-Gruppe legen. Dort treibt er die internationale KI-Strategie des Unternehmens voran.Max Wiedemann, Geschäftsführer der Wiedemann & Berg Produktionsfirmen und Head of AI der Mediawan Gruppe sagt: Ich freue ich mich sehr über die Verstärkung durch meine erfahrene und geschätzte Kollegin, Lisa Giehl. Damit liegt die wirtschaftlich-operative Verantwortung der W&B Firmen weiterhin in guten Händen. Gleichzeitig ermöglicht mir diese neue Aufstellung im Produktionsbereich einen noch größeren Fokus auf meine Verantwortung für unsere globale KI-Strategie.Prof. Dr. Lisa Giehl, Geschäftsführerin von Wiedemann & Berg Film und W&B Television, ergänzt: Die Film- und Fernsehproduktion ist seit jeher ein Bereich, für den ich mich mit großer Leidenschaft engagiere. Daher freue ich mich besonders, neben meiner Verantwortung für Subsidies & Public Policy, künftig auch den operativen Produktionsbereich aktiv mitzugestalten und Impulse für die wirtschaftliche Weiterentwicklung dieser beiden renommierten Produktionsunternehmen zu setzen.