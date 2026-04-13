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Dreh für «Tod am Rennsteig» mit Familiengrab gestartet

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Im Thüringer Wald entsteht aktuell ein neuer Fall der Reihe «Tod am Rennsteig», der 2027 im Ersten ausgestrahlt werden soll.

Im thüringischen Schmiedefeld haben die Dreharbeiten für den neuen DonnerstagsKrimi «Tod am Rennsteig» mit Familiengrab (AT) begonnen. Noch bis Anfang Mai stehen unter anderem Kristin Suckow, Bernhard Conrad und Anne-Kathrin Gummich vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist für 2027 im Ersten geplant. Neben den Hauptdarstellern sind unter anderem Banafshe Hourmazdi, Andreas Döhler und Peter Jordan im Ensemble zu sehen. Das Drehbuch stammt von Jens Köster, Regie führt Samira Radsi.

Im Mittelpunkt steht erneut das Ermittlerduo der Operativen Fallanalyse: Kriminalpsychologin Annett Schuster und Fallanalytiker Jan Kawig werden mit einem rätselhaften Fund konfrontiert. Im Thüringer Wald stoßen sie auf ein seit Jahrzehnten verborgenes Grab, in dem drei erschossene Personen liegen. Als kurz darauf eine der Leichen aus der Pathologie verschwindet, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.

Die Ermittlungen führen zurück ins Jahr 1990 und zur Familie Miersch, die damals aus Thüringen in den Westen wollte. Die OFA vermutet eine emotionale Verbindung zwischen Täter und Opfern. Ein Mann aus dem Umfeld der Familie gerät in den Fokus  doch als eine weitere Frau verschwindet, die Ähnlichkeiten mit einem der Opfer aufweist, spitzt sich die Lage weiter zu.

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