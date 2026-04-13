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Helene Bubrowski kommt 2027 zur FAZ zurück

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2024 wechselte sie zu "Table.Briefings", seit 2025 ist sie dort Ko-Chefredakteurin. Bekannt ist sie auch als Talk-Gast im Fernsehen.

Gerald Braunberger, seit 2019 "FAZ"-Herausgeber, geht Ende September in den Ruhestand. Ihm folgt an der Spitze der Wirtschaftsredaktion und der Sportredaktion Carsten Knop nach. Er bleibt auch für die Rhein-Main-Zeitung und die Online-Redaktion zuständig. Am 1. Januar des kommenden Jahres tritt dann noch Helene Bubrowski in das Herausgebergremium ein. Die promovierte Juristin war von 2013 bis 2023 zunächst Politikredakteurin, dann Hauptstadtkorrespondentin der "F.A.Z". 2024 wechselte sie zu "Table.Briefings", seit 2025 ist sie dort Ko-Chefredakteurin. Bubrowski wird zusammen mit Berthold Kohler die Politische Redaktion führen und sich mit Knop die Leitung der Online-Redaktion teilen. Braunberger bleibt auch nach seinem Ausscheiden Autor in der Wirtschaftsredaktion.

Der Vorsitzende des Herausgebergremiums, Berthold Kohler, sagte zur Berufung Bubrowskis: Wir freuen uns sehr, dass Helene Bubrowski in unser Haus zurückkehrt. Sie ist eine herausragende Journalistin, die als erste Herausgeberin in der Geschichte der Zeitung dazu beitragen wird, die F.A.Z. in eine gute Zukunft zu führen.

Auch im deutschen Fernsehen machte sich Helene Bubrowski einen Namen. Vor allem in öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows wie «Markus Lanz», «Maischberger», «Maybrit Illner» und «Caren Miosga». In besagten Sendungen ist sie regelmäßiger Gesprächsgast und gibt als Diskussionsteilnehmerin ihre journalistischen Einschätzungen zum politischen Berlin ab.

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