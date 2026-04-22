Seit Oktober 2024 strahlt Kabel Eins die Show «Morlock Motors - Big Deals im Westerwald» mit Michael Manousakis und seinem Gebrauchtwarenhandel aus. Zuvor wurde er jahrelang für DMAX begleitet. Die alten Folgen hat Kabel Eins eingekauft und wiederholt sie seit Jahresbeginn werktags um 16.00 Uhr.
Die Premiere am Montag, den 5. Januar 2026, fiel mit überschaubaren Ergebnissen aus. Vor allem lag das daran, dass Kabel Eins diese Neuigkeit nicht kommuniziert hatte. Nur 0,14 Millionen Menschen schalteten ein, das bedeutete 1,2 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,03 Millionen, es folgten schwache 2,4 Prozent. Am nicht bundesweiten Feiertag Heilige Drei Könige waren 0,17 Millionen Zusehende dabei, der Marktanteil stieg auf 1,3 Prozent. Unter den jungen Leuten wurden nun 0,06 Millionen gemessen, es wurden drei Prozent eingefahren. Am Mittwoch wurden bereits 0,18 Millionen gemessen, der Marktanteil verbesserte sich auf 1,7 Prozent. Auch bei den jungen Leuten wurden mit 0,07 Millionen endlich akzeptable 5,4 Prozent eingefahren. Doch am Donnerstag und Freitag fiel das Ergebnis wieder auf 2,5 und 1,9 Prozent.
Auch in der zweiten Woche wollten die Ergebnisse nicht überzeugen: Die Episoden sammelten lediglich Marktanteile bei den Umworbenen zwischen 1,0 und 2,5 Prozent ein. Erst in der dritten Woche ging es kurz aufwärts: Die dritte Folge erreichte überraschenderweise 0,23 Millionen Fernsehzuschauer und kam auf 2,4 Prozent. Unter den Werberelevanten wurden 0,09 Millionen gemessen, sodass ein Marktanteil von starken 7,9 Prozent zum Vorschein kam. Allerdings war der Erfolg nicht von Dauer, die vierte Folge hatte wieder nur 0,10 Millionen Zuschauer und 0,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,03 Millionen ausgewiesen, der Marktanteil lag bei schwachen 1,4 Prozent.
In der Woche vor den Olympischen Winterspielen in Italien zogen die «Steel Buddies Stahlharte Geschäfte» plötzlich an. Am Montag gesellten sich 0,17 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, es waren 0,05 Millionen Umworbene dabei. Das Ergebnis waren 4,6 Prozent Marktanteil. Am 3. Februar wurden 0,20 Millionen Zuschauer gemessen, bei den Jungen ging es mit 0,07 Millionen auf erfreuliche 4,6 Prozent. Am Mittwoch wurden 0,16 Millionen ausgewiesen, bei den jungen Menschen waren erneut 0,07 Millionen möglich. Der Marktanteil lag bei 5,9 Prozent. Nur Donnerstag und Freitag machten mit 0,03 und 0,04 Millionen jungen Zusehenden Probleme, wobei hier zeitgleich Olympia lief. Es wurden nur noch 2,7 und 3,2 Prozent eingefahren.
Bereits am darauffolgenden Montag lag das Ergebnis nur noch bei 0,01 Millionen aus der Zielgruppe, der Marktanteil bewegte sich bei schwachen 0,8 Prozent. Nach Olympia wuchs das Format auch nicht sonderlich: Im Durchschnitt kamen die über 65 ausgestrahlten Episoden nur auf 0,13 Millionen Zuschauer und verbuchten einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Mit 0,03 Millionen Zusehenden aus den Umworbenen wurden schwache 2,5 Prozent erreicht.
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