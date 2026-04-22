3 Quotengeheimnisse

Kleine Formate, große Unterschiede

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Die Aktion Mensch-Sendung am Samstagnachmittag im ZDF floppt, RTL fährt in der Nacht zum Dienstag mit seinen «Alltagskämpfern» und «Seitenwechsel» deutlich bessere Werte ein.

«einfach Mensch»
Die TV-Sendung in Kooperation mit Aktion Mensch beschäftigte sich am Samstag mit dem Künstler Paul Wander, der sogenannte Cut-out-Werke herstellt. Pauls neueste Bilderserie zeigt Organe  das Herz, die Leber oder auch den komplexen Aufbau einer weiblichen Brust. Tagelang arbeitet der 46-Jährige an seinen Werken. Am Samstag um 11.57 Uhr sahen 0,43 Millionen Menschen die Dokumentation, die bis 12.15 Uhr andauerte. Die Produktion erreichte einen mauen Marktanteil von 8,9 Prozent. Schwach war das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier wurden nur 0,01 Millionen angesprochen, der Marktanteil lag bei mageren 1,4 Prozent.

«Alltagskämpfer  So tickt Deutschland»
In der Nacht zum Dienstag strahlte RTL eine neue Folge aus. Die Geschichte Pfand statt Privatkredit  Wenn Erinnerungen zu Geld werden erreichte 0,27 Millionen Zuschauer. Bis 01.15 Uhr kam die Reportage über Pfandleiher auf 6,1 Prozent Marktanteil. Ein Blick hinter die Kulissen der Leihhäuser interessierte 0,12 Millionen Umworbene, sodass RTL auf gute 11,8 Prozent kam.

«Seitenwechsel  Die Welt mit anderen Augen sehen»
Feuerstuntman Heiko von der Schlippen setzt seinen Körper in Flammen. Der RTL-Reporter wagt einen gefährlichen Selbstversuch und will herausfinden, warum Menschen für Ruhm ihr Leben riskieren. Die Nacht-Dokumentation erreichte 0,17 Millionen Zuschauer und sicherte sich in der Nacht zum Dienstag 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,10 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei starken 12,2 Prozent.

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