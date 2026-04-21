Programm-Marken: Batic/Leitmayr-Abschied schiebt «Tatort» über zwei Millionen-Schwelle

VOD-Charts

Einen weiteren Erfolg kann die ARD mit seiner Reihe «Praxis mit Meerblick» für sich verbuchen - sie schnuppert an der Millionen. Zumindest vorzeigbar in Tritt kommt Kampf der «RealityAllstars».

Vom 6. bis 12. April 2026 (Kalenderwoche 15) ist es bei den VOD-Programm-Marken zu einer Ablösung der Dominanz der Nachrichten-Marken gekommen. Dieses mal schiebt sich nämlich derganz an die Spitze des Geschehens mit stolzen 2,18 Millionen Kontakten - getrieben wurde dies wahrscheinlich vom Batic/Leitmayr-Abschied. Eine Liga darunter kommen dann die News-Brands: Vertreten werden jene allen voran von(1,87 Millionen),(1,51 Millionen) und schließlich(1,14 Millionen).Im fiktionalen Bereich dahinter betreten zwei Neulinge die Bühne: Die ARD-Reihebringt es auf überraschend schöne 0,93 Millionen Kontakte. Nur knapp dahinter die fünfte Runde der Amazon-Serie, abgebildet mit 0,90 Millionen.steigert sich auf 0,83 Millionen Kontakte und hält sich damit in Reichweite.kann da mit trotzdem soliden 0,71 Millionen nicht ganz mithalten.Die Führung unter den Realitys kann erneut Amazonsfür sich beanspruchen, das auf etwas gesteigerte 0,83 Millionen Kontakte gelangt und sich damit vor die ARD-Daily schiebt.bringt es im Mittelfeld auf beständige 0,66 Millionen. Zumindest vorzeigbar in Tritt kommtmit 0,60 Millionen - es wird sich zeigen, ob nach TV-Start noch mehr ins Rollen kommt. Das bereits früher gestartetewar mit 0,57 Millionen noch dahinter.Am Ende zu erwähnen: Im Mittelfeld spielen die ZDF-Marken(0,58 Millionen) und(0,57 Millionen) noch eine gewisse Rolle. Zumindest noch insTop 20-Ranking gelangen die RTL-Show-Marken(0,39 Millionen) und(0,36 Millionen) - sie befinden sich jedoch eine weitere Flughöhe darunter und sind On Demand gemessen an der Bekanntheit der Marke nicht der große Bringer. Zumindest mit Bezug zum Bohlen-Casting ist dies durchaus verbesserungswürdig, während bei der Tanzshow der Live-Bezug logischer Weise stark im Vordergrund steht.