«2 Broke Girls»
ProSieben wiederholt derzeit die frühere erfolgreiche Sitcom am Samstagnachmittag. Zunächst werden ab 12.25 Uhr drei Episoden aus der Vorwoche wiederholt, ehe zwischen 13.50 und 15.15 Uhr weitere drei Geschichten ausgestrahlt werden. Die erste Folge schnappte sich 0,17 Millionen Zuschauer und schaffte es mit 0,08 Millionen Umworbenen auf 7,5 Prozent. Die zweite Folge erzielte 0,11 Millionen Umworbene und schlug sich mit 9,9 Prozent sehr gut. Insgesamt sahen 0,19 Millionen zu. Die letzte der drei Folgen sicherte sich nur 0,18 Millionen Zuschauer, mit 0,11 Millionen wurden solide 9,5 Prozent eingefahren.
«Die Simpsons»
ProSieben platziert am Samstagnachmittag und -vorabend zehn Episoden der gelben Familie. Bereits ab 15.40 Uhr, als die Bundesliga-Bälle rollten, sackten die Werte auf 0,10 und 0,11 Millionen ab. Bei den Umworbenen wurden nur noch 0,06 und 0,07 Millionen verbucht. Bei den jungen Erwachsenen erreichten Homer, Marge & Co. nur noch fünf und fünfeinhalb Prozent. Immerhin schalteten um 19.45 Uhr 0,26 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil blieb mit 1,4 Prozent jedoch schwach. Unter den jungen Erwachsenen verbesserte man sich auf 0,19 Millionen, das brachte 7,3 Prozent.
«Navy CIS»
Der Fernsehsender Kabel Eins hat am Samstagvorabend weiterhin gut zu lachen, denn die Reichweiten der Krimi-Serie sind zumindest bei den Gesamtzuschauern stark: 0,46 Millionen Zuschauer sahen die vierte Folge, die ab 19.20 Uhr ausgestrahlt wurde. Damit übertraf Kabel Eins die Mitbewerber Sat.1 und ProSieben, die vor 20.00 Uhr nicht annähernd auf solche Werte kamen. Bei den jungen Leuten lief es allerdings mit 0,02 Millionen und 0,9 Prozent schwach. Die erste Folge des Viererpacks hatte nur 0,42 Millionen Zuschauer, erreichte aber immerhin 0,06 Millionen junge Menschen. Damit wurden noch ordentliche 4,6 Prozent eingefahren.
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