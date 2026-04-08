3 Quotengeheimnisse

ZDF fährt mit «Winnetou» schreckliche Werte ein

Fabian Riedner von 08. April 2026, 11:58 Uhr

Vor Jahren gab es eine öffentliche Diskussion über «Winnetou», die Filme blieben beim ZDF im Programm. Der Sender setzt weiterhin darauf, die Zuschauer waren allerdings kaum vorhanden.

«Das Märchen vom Schwanensee»

Bevor



«Die Rosenheim-Cops»

Das erfolgreichste Format an Ostersonntag im ZDF? Das war die Vorabendserie aus Rosenheim. Im Durchschnitt schalteten 1,44 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, die Sendung erreichte einen Marktanteil von guten 15,6 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,05 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Eine Orangen-Reportage sahen im Vorfeld nur 0,81 Millionen Zuschauer, sodass ein saurer Beigeschmack von 9,5 Prozent eingefahren wurde. 0,05 Millionen junge Menschen brachten 3,8 Prozent.



«Winnetou»

In der Diskussion um kulturelle Aneignung braucht man scheinbar keine Verbote: Die drei Teile waren über Ostern einfach nicht nachgefragt. An Karfreitag schalteten ab 11.35 Uhr lediglich 0,73 Millionen Zuschauer ein, das führte zu miesen 9,3 Prozent. Es waren 0,04 Millionen junge Leute dabei, die für 3,1 Prozent standen. Am Ostersonntag verfolgten 0,55 Millionen den zweiten Teil, der nur noch auf 7,8 Prozent kam. Ab 10.15 Uhr verzeichnete die Sendung 0,02 Millionen und 2,2 Prozent. Der dritte Part erreichte an Ostermontag ab 11.00 Uhr auch nur 0,56 Millionen Zuschauer und schnappte sich 8,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,07 Millionen und 5,1 Prozent gemessen. Bevor Das Erste den Spielfilm an Karfreitag sendete, wurde der «Evangelische Gottesdienst» um 10.00 Uhr ausgestrahlt, doch nur 0,47 Millionen Zuschauer konnten sich durchringen. Bei den jungen Menschen wurden 70.000 Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei schlechten 5,2 Prozent. Das Märchen erreichte um 11.11 Uhr immerhin 0,59 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 0,07 Millionen und 5,5 Prozent eingefahren. Es folgte «Das Märchen von der Regentrude», das mit 0,61 Millionen Zuschauern ebenfalls floppte. Man fuhr 7,6 Prozent bei allen sowie 4,5 Prozent bei den jungen Leuten ein.Das erfolgreichste Format an Ostersonntag im ZDF? Das war die Vorabendserie aus Rosenheim. Im Durchschnitt schalteten 1,44 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, die Sendung erreichte einen Marktanteil von guten 15,6 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,05 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Eine Orangen-Reportage sahen im Vorfeld nur 0,81 Millionen Zuschauer, sodass ein saurer Beigeschmack von 9,5 Prozent eingefahren wurde. 0,05 Millionen junge Menschen brachten 3,8 Prozent.In der Diskussion um kulturelle Aneignung braucht man scheinbar keine Verbote: Die drei Teile waren über Ostern einfach nicht nachgefragt. An Karfreitag schalteten ab 11.35 Uhr lediglich 0,73 Millionen Zuschauer ein, das führte zu miesen 9,3 Prozent. Es waren 0,04 Millionen junge Leute dabei, die für 3,1 Prozent standen. Am Ostersonntag verfolgten 0,55 Millionen den zweiten Teil, der nur noch auf 7,8 Prozent kam. Ab 10.15 Uhr verzeichnete die Sendung 0,02 Millionen und 2,2 Prozent. Der dritte Part erreichte an Ostermontag ab 11.00 Uhr auch nur 0,56 Millionen Zuschauer und schnappte sich 8,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,07 Millionen und 5,1 Prozent gemessen.

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